Medios reportan desaparición de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco de Alarcón, Guerrero, y titular de Hospital del IMSS-Bienestar Adolfo Prieto.

La desaparición fue reportada el pasado sábado 12 de abril de 2026 por la mañana, donde se cree que un grupo del crimen organizado se llevó a Juan Vega Arredondo.

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan N, en Taxco.

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