El IMPI reveló que el ajolote del Estadio Banorte será retirado por orden de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La escultura había sido impulsada por el gobierno de Clara Brugada como parte del proyecto de rehabilitación urbana para el Mundial 2026, no obstante la FIFA mandó quitarlo.

Ajolote del Estadio Banorte será retirado por orden de FIFA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que la figura de ajolote deberá ser retirado del Estadio Banorte para evitar incumplir con los acuerdos comerciales del Mundial 2026.

La figura, instalada en la explanada del Estadio Banorte, será sustituida por Jaguar Zayu, la mascota oficial de la justa futbolística.

Adiós al ajolote del Estadio Banorte por orden de la FIFA (Especial)

En declaración para los medios, Carolina Pérez Luna, directora de Protección a la Propiedad Intelectual en el IMPI, indicó que la medida incluye cualquier símbolo que intente asociarse visualmente con la Copa del Mundo 2026 sin autorización de FIFA.

“Es un tema muy importante, muy relevante, que hemos estado trabajando, no solamente con la FIFA, sino también con otras instituciones y con todos los órdenes de gobierno.” Carolina Pérez Luna

De igual manera, la titular del IMPI expresó que nunca fue una opción poder asociar al ajolote con el Mundial 2026, ya que FIFA tiene registradas, desde 2024, un total 357 marcas para el evento, incluidas las mascotas.

La orden de retirar el ajolote de la explanada del Estadio Banorte llega a tan solo dos semanas del partido inaugural de México vs Sudáfrica.

Durante el Mundial 2026, el Estadio Banorte también será cambiado de nombre, se llamará Estado Ciudad de México.

La medida también forma parte de las disposiciones comerciales que tiene la FIFA.