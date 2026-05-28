Omar García Harfuch aseguró que no está interesado en la contienda por la Presidencia en las elecciones 2030.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, su cargo no le permite tener una agenda paralela.

Asimismo, aseguró que es irresponsable y “una falta de respeto” para sus compañeros del Gabinete de Seguridad tener una aspiración electoral, por lo que se bajó de la contienda por la presidencia en 2030.

“Sí lo descarto”: Harfuch aclara que no piensa en la presidencia en 2030

Omar García Harfuch aseguró que está trabajando bajo el liderazgo “muy fuerte” de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, tema que es su única prioridad.

Asimismo, aseguró que su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no le permite pensar en nada más, por lo que descarta por completo participar en la contienda electoral.

“No porque nosotros estamos trabajando en un tema sumamente complejo. Sí los descarto porque soy secretario de Seguridad, entonces un secretario de Seguridad no hay manera que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad” Omar García Harfuch

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