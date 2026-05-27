Andrés Manuel López Beltrán reveló que durante 15 años mantuvo un acuerdo con su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para no participar en política mientras él estuviera activo.

“Yo tenía un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador acerca de que yo no iba a participar en política el tiempo que él estuviera en activo“ Andrés Manuel López Beltrán

El exsecretario de Organización de Morena explicó en entrevista con XHVX “La grande de Tabasco” que no quería “estorbar” ni aprovechar la posición de AMLO.

Ahora, con su padre retirado, busca una diputación federal en Tabasco rumbo a las elecciones 2027, asegurando que competirá en igualdad de condiciones y sin favoritismos.

Sale a la luz acuerdo entre AMLO y López Beltrán

De acuerdo con Andrés López Beltrán, aunque lleva 15 años en la política, será la primera vez que luche por una diputación debido a que tenía un acuerdo con su padre, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO y López Beltrán acordaron que el hijo no participaría en la política mientras su papá estuviera activo.

Andrés Manuel López Beltrán (Mario Jasso)

La razón se debe a que López Beltran no lo vio correcto, ya que no quería tener una ventaja sobre el resto derivada de la posición de su padre.

Así como tampoco quería utilizar y estorbar en la carrera de AMLO, quien se desempeñó como:

Jefe de Gobierno

Líder de Morena

Presidente de México

“No se trataba de estorbarle a él, de ninguna manera, o que nos utilizaran para criticarlo el tiempo que estuvo activo, por lo mismo me mantuve al margen, pero ya me toca” Andrés Manuel López Beltrán

Debido a que su papá se encuentra retirado de la política desde hace más de un año y medio, el exsecretario de Organización de Morena participará en las elecciones 2027.

Andrés Manuel López Beltrán no hablará con voceros de la oposición

Luego de asegurar que hoy se encuentra en igualdad de condiciones respecto a quienes buscan un cargo político, Andrés Manuel López Beltrán advierte que no volteará a ver a periodistas y medios de comunicación que se comportan como voceros de la oposición.

Su postura se basa en las críticas que han realizado hacia su persona, hacia su familia, así como por las mentiras que han difundido y alimentado.

“No voy a legitimar nunca los medios que se dedican a repetir mentiras acerca de tu servidor, acerca de nuestra familia. No acudiré a dichos medios porque no les voy a lavar la cara con mi presencia” Andrés Manuel López Beltrán

Finalmente, advierte que se hará presente en medios locales y estatales, ya que estos le permitirán conectar con gente de Tabasco, pero principalmente porque son la voz del pueblo ya que informan sobre sus necesidades.