La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la imagen que compartió Greenpeace para denunciar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México es falsa.

Claudia Sheinbaum señaló que la organización no siempre tiene datos científicos para sustentar sus dichos, hecho que ocurrió con la imagen donde se ve “una catástrofe terrible” que no existe.

“Greenpeace, una organización ambientalista, que a veces no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice, subió una imagen como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible…y casualmente parecía como si todo saliera de la refinería Dos Bocas. Esa imagen es falsa, no tiene sustento científico” Claudia Sheinbuam

Asimismo, reconoció la disculpa de Greenpeace en la que reconoce el error al compartir una imagen que no corresponde a las circunstancias reales.

Sheinbaum aclara que imagen de Greenpeace es falsa; gobierno está trabajando desde el primer momento

Claudia Sheinbaum aclaró que la imagen que compartió Greenpeace el 23 de marzo sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México es falsa y no tiene sustento científico.

La presidenta señaló que la imagen muestra el supuesto desarrollo de una catástrofe que “casualmente parecía como si todo saliera de la refinería Dos Bocas”.

Imagen falsa por la que se disculpó Greenpeace México (Greenpeace Mexico /X)

Sin embargo, este fue descartado por la Secretaría de Marina luego de realizar un patrullaje aéreo para identificar las manchas de hidrocarburo en el Golfo de México.

Asimismo, aseguró a la ciudadanía que su gobierno está trabajando desde el primer momento en la limpieza, así como en el apoyo a las poblaciones afectadas.

“Lo que quiero informarle al pueblo de México es que desde el primer momento Pemex, Secretaría de Marina, Semarnat, están trabajando de manera muy intensa, hay un censo de pescadores, se les va a apoyar a todos, hoy están limpias las playas” Claudia Sheinbaum

Responsable del derrame de hidrocarburos está por ser identificado, señala Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo del grupo interdisciplinario que se formó para atender la situación en el Golfo de México tras el derrame de hidrocarburos.

Asimismo, compartió que el barco responsable de la contaminación está por ser identificado pues se tiene una hipótesis sobre éste.

Este grupo estopa formado por:

Secretaría de Marina (Semar)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Secretaría de Energía (SENER)

“La Secretaría de Marina está haciendo toda la investigación junto con las instituciones internacionales para poder ubicar el barco donde hubo este primer derrame y ha hay una hipótesis” Claudia Sheinbaum

Resaltó el sobrevuelo por el Golfo de México de la Semar para documentar el estado de la zona luego del derrame provocado por un buque particular que afectó costas mexicanas.

Además, compartió que durante el patrullaje se identificaron varias manchas en otras zonas, por lo que este grupo interdisciplinario trabaja en identificar su procedencia.