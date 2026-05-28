Un comando armado interceptó y robó un camión cargado con relojes de lujo a pocos minutos de salir del AIFA.

El violento atraco ocurrió sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Tecámac, Estado de México, y quedó registrado en video por las cámaras del tractocamión.

Usuarios denuncian robos recurrentes en rutas del AIFA

Un asalto armado a un camión cargado de relojes que salió minutos antes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ocurrió en el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Tecámac.

Los hechos se registraron cuando un sedán plateado bloqueó el paso al camión con relojes salidos del AIFA y del vehículo bajaron varios sujetos armados que se aproximaron a la cabina.

El conductor del transporte reaccionó acelerando y logró evadir parcialmente el cierre, aunque los delincuentes consumaron el robo de la unidad y la mercancía.

Este nuevo asalto reaviva las alertas sobre la inseguridad que enfrentan los transportistas en los corredores logísticos del AIFA, especialmente en municipios como Tecámac, Zumpango y zonas aledañas del Estado de México, donde los robos a carga han repuntado en los últimos meses.

De acuerdo con reportes, el camión transportaba un cargamento de alto valor procedente de la aduana del aeropuerto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la maniobra de bloqueo y la rápida acción de los delincuentes, lo que ha generado indignación en redes sociales y entre operadores de transporte; autoridades locales y federales aún no han emitido un posicionamiento oficial ni reportado detenciones.

Cabe mencionar que los transportistas han denunciado en repetidas ocasiones la falta de vigilancia en accesos viales al AIFA, donde el Circuito Exterior Mexiquense y la México-Pachuca se han convertido en focos rojos.

Organizaciones del sector señalan que el Edomex concentra una proporción elevada de estos delitos a nivel nacional, afectando la logística y encareciendo los seguros de carga.

Hasta el momento se desconoce el valor exacto de lo robado, pero se estima que se trata de un golpe millonario al tratarse de relojes.