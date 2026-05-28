Jorge Ortiz de Pinedo desmiente su muerte y comparte mensaje en redes sociales para agradecer a quienes a quienes se preocuparon por él.

Comenzó a circular en redes sociales la noticia de la supuesta muerte de Jorge Ortiz de Pinedo, quien tiene 78 años de edad y padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Jorge Ortiz de Pinedo reaparece para desmentir su muerte

El pasado 24 de mayo, Jorge Ortiz Pinedo compartió un mensaje en redes sociales para lamentar la muerte de se su amigo Javier Coello.

Esta publicación se prestó para que surgiera el rumor de que él había muerto, por lo que el actor salió a desmentir la noticia con una historias en Instagram y un video.

“Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí en mis redes, manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente su muerte (Instagram/@jorgeortizdepinedoficial)

No es la primera vez que surge el rumor de la muerte de Jorge Ortiz de Pinedo, quien ha enfrentado diversas enfermedades a lo largo de su vida.

Jorge Ortiz Pinedo sigue vivo y en espera de un trasplante de pulmón

A pesarse de padecer EPOC, Jorge Ortiz de Pinedo sigue vigente en la actuación y producción teatral.

Jorge Ortiz de Pinedo contó a De Primera Mano que está en espera de un trasplante de pulmón, pues quiere seguir trabajando y disfrutando de su nietos.

El actor expresó que este trasplante le permitiría regresar al teatro y seguir adelante con su proyectos.

Hasta el momento, no ha encontrado un donador, pero podría ocurrir en cualquier momento y por eso está listo físicamente.

“Ya estamos listos, a ver si se da. Se puede dar en Miami, en México, se puede dar en Barcelona, donde sea, ahí iré para que me practiquen la operación” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo está bajo una estricta dieta y tiene la esperanza de encontrar un donador muy pronto.

A pesar de su enfermedad, Jorge Ortiz de Pinedo continúa trabajando y es productor de la obra teatral “No te vayas sin decir adiós”.