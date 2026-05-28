Julio Ibáñez, reportero mexicano que se mantiene en calidad de detenido en Sudáfrica, estaría en la cobertura del Mundial 2026, aseguró el periodista David Faitelson, quien es su compañero en la cadena Televisa.

A través de un mensaje en su cuenta de “X”, David Faitelson comentó que Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa “con su familia y con nosotros”.

El periodista de Televisa fue más allá al afirmar que Ibáñez está contemplado por Televisa para trabajar en el Mundial 2026.

“Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla” David Faitelson

Julio Ibáñez espera una segunda audiencia en Sudáfrica

Julio Ibáñez, reportero de Televisa tuvo este miércoles una audiencia ante las autoridades de Sudáfrica, en la que le habrían retirado los cargos.

Se programó una nueva audiencia para Julio Ibáñez y su compañero camarógrafo, el próximo 2 de junio de 2026.

Tras lo informado por David Faitelson se puede esperar que luego de esa audiencia, Julio Ibáñez pueda regresar a México para incorporarse a sus labores como reportero.

Julio Ibáñez se mantiene detenido en Sudáfrica (IG: Julio Ibáñez)

¿De qué fue acusado Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y su compañero camarógrafo fueron detenidos durante una cobertura en Sudáfrica, por utilizar un dron en una zona restringida.

Los periodistas buscaban captar imágenes del entrenamiento de la Selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026.

Por esa acción fueron arrestados y estuvieron en prisión, de la cual fueron liberados bajo fianza para mantenerse en arraigo domiciliario.