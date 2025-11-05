Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, señala al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como responsable del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

El fiscal de Michoacán reveló que hay elementos importantes para consolidar la hipótesis de que el CJNG estuvo detrás del asesinato de Carlos Manzo; te damos los detalles.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue atacado a balazos. (Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

CJNG estaría detrás del asesinato de Carlos Manzo, afirma fiscal de Michoacán

De acuerdo con la información, el arma que se ocupó en el asesinato de Carlos Manzo también fue utilizada en al menos dos crímenes en contra de presuntos rivales del CJNG.

Uno se dio el pasado 16 de octubre, cuando mataron a dos personas en Uruapan; y la segunda ocurrió el 23 de octubre, que dejó un saldo de una persona herida y un muerto en el mismo municipio.

Las víctimas de estos ataques serían miembros de la célula antagónica del CJNG, así el fiscal de Michoacán, quien no descarta que el crimen esté relacionado con la detención de René Belmonte.

El caso de la detención de René Belmonte Aguilar, identificado como líder regional del CJNG, fue muy celebrado por Carlos Manzo por lo que no se descarta como móvil de su asesinato.