Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, ha revelado nuevos detalles del agresor abatido en el caso de Carlos Manzo, asesinado el sábado 1 de noviembre de 2025.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla comentó que aún no se ha logrado identificar al agresor abatido del difunto alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. (Cortesía)

De acuerdo con Alfredo Ramírez, el agresor abatido de Carlos Manzo está siendo identificado por su tatuajes, pero es complicado pues tendría al menos dos tatuajes de diferentes grupos delictivos.

Alfredo Ramírez Bedolla dijo a Joaquín López Dóriga que una de las líneas de investigación es que el agresor abatido es un menor edad al que mandaron a hacer “un trabajo de sicario” para asesinar a Carlos Manzo, pero aún se desconoce su identidad.