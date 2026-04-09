Con un mensaje en redes sociales, la alcaldesa Grecia Quiroz celebró con tristeza el cumpleaños número 41 de Carlos Manzo, su esposo.

Carlos Manzo fue asesinado en Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de noviembre de 2025, por lo que han pasado cinco meses de su muerte.

“Duele mi alma hasta lo más profundo se mi ser, duele saber que jamás volveré a festejar su cumpleaños a su lado. Duele saber lo feliz que él era en esta tierra. Duele saber que nuestros hijos jamás volverán a jugarcon su papá, a tener un abrazo, un consejo, y aún duele mucho más que dejaste un profundo dolor en tu gente” Grecia Quiroz en redes sociales

En el mismo mensaje, la alcaldesa anunció un festejo público en Uruapan, donde habitantes de la región se encontrarán para partir un pastel y recordar al fallecido alcalde.

A su vez, afirmó que continuará exigiendo justicia a las autoridades, quienes continúan la búsqueda de seis personas implicadas en el asesinato de Carlos Manzo.

“Seguiré alzando la voz por ti”, declaró Grecia Quiroz por Carlos Manzo

Desde que Grecia Quiroz tomó la alcaldía de Uruapan tras el homicidio de Carlos Manzo, no ha quitado el dedo del renglón para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

Cabe destacar que en febrero pasado entregó 11 videos de evidencia a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, esto con el fin de investigar a tres políticos morenistas.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado a balazos (Pedro Anza / Pedro Anza)

En su escrito por el cumpleaños de Carlos Manzo, Quiroz reiteró que continuará exigiendo justicia por el asesinato de su esposo.

Incluso prometió que los implicados “lo van a pagar muy caro” ante la justicia divina y la terrenal.

“Seguiré levantando la voz por ti, y seguiré exigiendo justicia. Te juro que quien te haya mandado hacer esto lo va a pagar muy caro<b> </b>ante la justicia, pero también ante Dios” Grecia Quiroz en redes sociales

Por su parte, usuarios de redes y habitantes de Uruapan se han hecho presentes en el mensaje de Grecia Quiroz.

En los comentarios se unen a las exigencias de la ahora alcaldesa, recordando a Carlos Manzo con palabras de aliento para su esposa.

Grecia Quiroz lleva mariachi al panteón por cumpleaños de Carlos Manzo

En el marco del que hubiera sido del cumpleaños número 41 de Carlos Manzo, su esposa llevó un mariachi que cantó las mañanitas al exalcalde de Uruapan.

Videos del momento ya circulan en redes sociales y muestran a Grecia Quiroz conmovida hasta las lágrimas.

Carlos Manzo fue sepultado el 2 de noviembre de 2025 en el Panteón Municipal de San Juan Evangelista.