Grecia Quiroz no descarta participar en las elecciones de 2027 luego del apoyo que ha recibido tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, habló sobre si desea continuar en la política y si es que competirá en las próximas elecciones.

Grecia Quiroz no descarta participar en las elecciones de 2027

En entrevista con Mónica Garza, Grecia Quiroz fue cuestionada sobre si buscará participar en las elecciones del 2027 en donde se renovará la gubernatura de Michoacán.

Grecia Quiroz señaló que sabe el compromiso que tiene con el Movimiento del Sombrero —que fundó Carlos Manzo—; sin embargo, confesó que es algo que debe pensar bien por sus ocupaciones como madre.

Durante su conversación, Grecia Quiroz señaló que no descarta su postulación para las elecciones del 2027, pues sabe que en caso de ganar tendría mayor acceso y así poder encontrar al responsable del asesinato de Carlos Manzo.

“No lo dejo descartado quizá participar en algo, para lo que viene, y quizá llegando a ese lugar yo pueda tener más acceso y lograr dar con el verdadero responsable de su muerte” Grecia Quiroz

Sin embargo, Grecia Quiroz se mostró consciente del peso que significaría para su familia, en especial para sus hijos.

Y es que Grecia Quiroz confesó sus deseos de poder estar más tiempo con sus hijos y sabe que si se postula en las elecciones es algo que no podrá hacer.

“En este momento yo no quisiera por muchas razones: una, mis hijos que me gustaría estar más con ellos, que para mí es lo más importante en estos momentos” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz teme que al participar en las elecciones de 2027 le pueda suceder lo mismo que a Carlos Manzo

Grecia Quiroz destacó que otra cosa por la cual descartaría su postulación es por la manera en la que se mueve la política y es que sabe que todos son intereses.

Además confesó que no le gustaría que a ella le pasará lo mismo que a Carlos Manzo.

“Otra, que a veces -lo decíamos con Carlos- la política es una cochinada. Se mueven muchos intereses y no quisiera que me sucediera lo mismo que le sucedió a Carlos” Grecia Quiroz

Pese a que Grecia Quiroz tiene fuertes razones para no postularse para las elecciones 2027, sabe que tiene una gran responsabilidad con la gente.

Grecia Quiroz señaló que el apoyo que ha recibido de la gente es fruto del trabajo que realizó Carlos Manzo y es algo que no le gustaría tirar por la borda.

“Debo decirlo y ser transparente y realista, que allá afuera hay mucha gente que me lo ha externado. Que allá afuera hay mucha gente que me ha dicho que les gustaría que yo tuviera una representación en lo que viene. Y eso me da una pauta a decir sé que es el trabajo de él, sé que es el cariño que él se ganó con la gente” Grecia Quiroz

Desde su asunción como alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz ha ganado gran popularidad e incluso su nombre ha sonado con fuerza para las próximas elecciones.

Algunas encuestas ponen a Grecia Quiroz como el perfil más fuerte para triunfar en las elecciones del 2027 y arrebatar el estado de Michoacán a Morena.