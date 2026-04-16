El mundo del futbol está de luto tras la muerte de Alex Manninger, ex portero austriaco que defendió las porterías de clubes como Juventus y Arsenal.

El ex jugador murió a los 48 años en un trágico accidente automovilístico ocurrido el 15 de abril de 2026 en Salzburgo, Austria, cuando su vehículo fue arrollado por un tren.

Manninger, quien disputó 64 partidos con el Arsenal y fue campeón de la Premier League en 1997-98, deja un legado como referente del futbol europeo.

¿De qué murió Alex Manninger, ex portero de Juventus y Arsenal?

El nombre de Alex Manninger ha acaparar los titulares mundiales, lamentablemente por una noticia que ha sacudido al mundo del futbol, pues el ex portero de equipos como Juventus y Arsenal, murió a los 48 años de edad, en una grave accidente automovilístico.

Los reportes desde la prensa de Austria indican que Alex Manninger murió luego de ser arrollado por un tren a las 8:20 a.m. durante su trayecto por las vías en Nußdorf am Haunsberg (Flachgau).

Al lugar del suceso acudieron bomberos y la Cruz Roja. Rescataron al ex portero de entre los restos de su automóvil, pero los intentos de reanimación no fueron exitosos y lamentablemente, perdió la vida.

El ex futbolista viajaba solo. Afortunadamente, el maquinista y los 25 pasajeros resultaron ilesos.

Las investigaciones sobre el accidente en el que perdió la vida Alex Manninger se mantienen abiertas.

¿Quién fue Alex Manninger, ex portero de Arsenal y Juventus, que murió a los 48 años de edad por un trágico accidente?

Alex Manninger fue un portero austriaco que pasó por las filas de clubes como Arsenal y Juventus, y que lamentablemente, hoy es noticia, por su muerte tras sufrir un trágico accidente automovilístico.

Durante su trayectoria, Alex Manninger jugó para Torino, Bologna, Vorwärts Steyr, Casino Salzburg, Grazer AK, Florentina, Augsburgo, Juventus, Arsenal y Siena.

Con los Gunners disputó 64 partidos, recibió 74 goles y 22 ocasiones dejó su portería imbatida. Además, fue campeón de la Premier League (1997-98), FA Cup (1998) y ña Community Shield (1998, 1999)

A nivel selección, disputó 33 partidos con la Selección de Austria y jugó la Euro 2008, que se celebró en su país.

“Alexander Manninger fue un embajador excepcional del futbol austriaco, tanto dentro como fuera del terreno de juego”, declaró Peter Schottel, director deportivo de la Federación Austriaca de Futbol.