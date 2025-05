Mónica Garza reveló recientemente que una entrevista con Los Tucanes de Tijuana la llevó a vivir una de las situaciones más complicadas de su carrera.

Y es que, según contó, Mario Quintero, el famoso vocalista de Los Tucanes de Tijuana, terminó amenazándola de muerte.

¿Qué desató esta escalofriante situación? Mónica Garza dio detalles de lo ocurrido y de lo que implicó para ella ver en riesgo su vida simplemente por hacer su trabajo.

Pero antes, recordaremos algunos datos clave en la vida de Mónica Garza, la periodista que saltó a la fama como conductora de espectáculos y hoy da las noticias en ADN 40.

Mónica Garza (@lagarcita / Instagram)

¿Quién es Mónica Garza?

Mónica Garza es una periodista y conductora mexicana con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación.

Aunque ya contaba con varios años de experiencia, fue en 1999 cuando Mónica Garza comenzó a darse a conocer tras integrarse como conductora del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, volviéndose una de las favoritas del público.

Esto amplió los horizontes de Mónica Garza, quien años después se convirtió en conductora de programas como ‘Con un nudo en la garganta’, ‘Caiga quien caiga’, Historias engarzadas’ y ‘La Academia’.

Tras 10 años involucrada en el periodismo de espectáculos, en 2009 Mónica Garza dio el salto a los noticieros de información general, donde continúa su labor a la fecha.

¿Qué edad tiene Mónica Garza?

Mónica Garza nació el 12 de abril de 1966, en Reynosa Tamaulipas, por lo que hoy en día tiene 59 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mónica Garza?

Se sabe poco sobre la vida amorosa de Mónica Garza, pero en una entrevista con Mara Patricia Castañeda contó que se casó a los 19 años de edad con un hombre que era “un gran partido”, pero cuya identidad no reveló.

Su matrimonio duró pocos años y tras su divorcio conoció su segundo esposo y padre de su única hija.

La relación duró cinco años, para luego también terminar en divorcio.

Mónica Garza (@lagarcita / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mónica Garza

Mónica Garza es aries, signo zodiacal que rige a las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 20 de abril.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Garza?

Mónica Garza tiene una hija de nombre Matilda, de 27 años de edad, quien es una famosa tatuadora.

¿Qué estudio Mónica Garza?

Mónica Garza estudió la licenciatura en Ciencias Humanas en el Centro Universitario del Claustro de Sor Juana AC, en 1990.

¿En qué ha trabajado Mónica Garza?

Mónica Garza inició su trabajo como periodista en el año de 1991, en la empresa de medios de comunicación Argos Televisión, propiedad de Epigmenio Ibarra.

Esto la llevó a conocer a Pati Chapoy, quien la invitó a integrarse a su equipo de espectáculos en TV Azteca, como jefa de información.

Tiempo después, Mónica Garza se integró a ‘Ventaneando’ y a otros programas a cargo de Pati Chapoy, como:

Historias engarzadas

En medio del espectáculo

Caiga quien caiga

Con un nudo en la garganta

La Academia

En 1999, con ganas de abordar temas más allá de los espectáculos, Mónica Garza se integró al área de noticias de TV Azteca.

Hoy en día, Mónica Garza continúa desempeñándose como conductora de noticieros, aunque también ha continuado ejerciendo su labor como entrevistadora.

Mónica Garza (@lagarcita / Instagram)

Así fue como Mónica Garza habría terminado amenazada de muerte por Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana

A principios de mayo de 2025, Mónica Garza publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó una anécdota que vivió con Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana.

La periodista dijo que como parte de su programa ‘Historias Engarzadas’, tuvo una charla con la agrupación, durante la cual sacó a relucir una investigación que la DEA había hecho sobre los músicos y sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al final de la grabación, cuando se tomaban la foto del recuerdo, contó, Mario Quintero se le acercó y en secreto le dijo:

“Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”.

En el marco de las acciones que impulsan diversos gobiernos de México para combatir la narcocultura, Mónica Garza dijo que lejos de intimidarse, decidió defender su libertad de expresión:

“Ahí la decisión más importante que uno debe de tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar, a exhibir, a cuestionar. Esa es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión”, comentó la periodista.