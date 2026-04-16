El Papa León XIV alertó de los “tiranos” que “están destruyendo el mundo” argumentando que hay “manipulación de la religión” a favor de la guerra.

El pontífice también subrayó que “se gastan miles de millones de dólares” en la brutal guerra, pero la reconstrucción y educación que vienen después no tienen la misma inversión.

Papa León XIV argumenta la tiranía que está “destruyendo el mundo” con la guerra

Durante la misa que el Papa León XIV ofreció en Camerún el 16 de abril de 2026, el pontífice habló de la guerra que actualmente se vive en Irán por Estados Unidos e Israel.

Siguiendo su llamado a la paz, el Papa León XIV señaló que son “unos pocos tiranos” que están tomando el control “destruyendo el mundo” con asesinatos y devastación.

El pontífice predicó que para la guerra “se gastan miles de millones de dólares”, pero para la educación y reconstrucción se limitan con una “ausencia” notable.

Papa León XIV. (Andrew Medichini/AP / AP)

Asimismo, el Papa León XIV recordó las palabras de Jesús sobre aquellos que deciden usar la religión y el nombre de Dios “para su propio beneficio militar, económico o político”, llevando un hecho sagrado “a la oscuridad y la suciedad”.

Las palabras del Santo Padre se dan en un contexto de conflicto entre dichos de él por la paz y el llamado que Donald Trump ha hecho a la guerra contra Irán, olvidando la soberanía del pueblo.