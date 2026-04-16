Claudia Sheinbaum se pronunció por modificar las normas que permiten el sacrificio de animales, luego de que la senadora Mariela Gutiérrez confirmara la muerte de 10 mil perros durante su gestión como alcaldesa de Morena Tecámac.

“Por eso elevamos a rango constitucional la protección de los animales. Está pendiente la ley, por cierto. La está revisando a la consejera jurídica con la secretaria Alicia Bárcena para poderla publicar, creo que es mejor siempre buscar la protección animal y buscar las mejores prácticas. No violó la ley porque estaba en una norma, en todo caso hay que cambiar la norma” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 16 de abril de 2026, Sheinbaum explicó que, aunque las acciones se basaron en la Norma Oficial Mexicana NOM-33, es necesario replantear la legislación para garantizar la vida de los seres sintientes y promover alternativas de bienestar animal.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que Mariela Gutiérrez no violó lay porque sus acciones estaban basadas en es norma.

Fiscalía Edomex: “plagas” son excepción en casos de maltrato animal

Mariela Gutiérrez actualmente es senadora por Morena pero de 2019 a 2024 fue alcaldesa de Tecámac, Estado de México (Edomex).

En su gestión dijo que se sacrificaron a 10 mil perros, pero que siempre se basó en la ley.

De hecho, la Fiscalía del Estado de México, al abrir una investigación dijo que el Código Penal estatal considera excluir de sanciones por maltrato animal, incluida la cárcel, los casos en los que se considera plaga.

¿Sacrificio o eutanasia? El debate sobre los perros de Tecámac

Desde el grupo parlamentario de Morena se informó que los 10 mil perros sacrificados fueron parte de un programa de “bien morir” de “eutanasia” ello ante el tema de “sacrificio de perros en Tecámac” que predominó en la conversación pública.

De los 10 mil perros, 7 mil 300 fueron entregados por sus propios dueños por diversas causas:

Ferales

Añosos

Enfermos

Desahuciados

Abandonados

700 más no fueron reclamados y otros casos de “eutanasia” fueron por diversas causas, siempre basados en la Norma Oficial Mexicana NOM 33.

Además, se aclaró que el Centro de Bienestar Animal de Tecámac, en donde recibieron la “eutanasia”, funciona de manera regional, por lo que se contabilizan perros enviados desde otros municipios como: