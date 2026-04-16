Chofer de una unidad del Trolebús Elevado se habría quedado dormido y chocó con la estación La Covadonga en Chalco, Estado de México.

El percance dejó un saldo de aproximadamente 20 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos sin que se reportaran heridos de gravedad.

Unidad de trolebús elevado choca con estación Covadonga, en Chalco

Durante la mañana del 16 de abril se registró un fuerte choque luego de que el chofer de un trolebús de la Línea 11 se habría quedado dormido rumbo a Chalco.

Chofer de trolebús se habría quedado dormido rumbo a Chalco; choque deja 20 heridos (@STECDMX / X )

El accidente ocurrió alrededor de las 7 horas sobre la avenida Solidaridad, a la altura de la estación Covadonga, en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

La Secretaría de Movilidad, a través del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), informó que durante el incidente la unidad se impactó contra un poste al ingresar a la estación.

Dejando como saldo 20 personas lesionadas, hasta el momento no se reportan víctimas de gravedad.

Al lugar llegaron unidades de emergencia como Cruz Roja y Protección Civil, cuyos paramédicos atendieron a los lesionados.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros médicos para su valoración, luego de que presentaron golpes contusos en diversas partes del cuerpo.

Tras el impacto, la unidad que cubre la ruta Chalco-Santa Martha terminó con daños severos en la carrocería, por lo que tuvo que ser retirada del lugar.

El STE indicó que dará seguimiento al estado de salud de los pasajeros y continuará con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Chofer de trolebús se habría quedado dormido rumbo a Chalco; choque deja 20 heridos (Tomada de video)

Chofer de trolebús se habría quedado dormido y por eso chocó rumbo a Chalco

Las primeras versiones apuntan a que el conductor se habría quedado dormido y perdió el control de la unidad , incluso algunos testigos aseguraron que su conducción era errática desde estaciones anteriores.

Sin embargo, otros reportes señalan que el accidente pudo haber sido ocasionado por una coladera sin tapa , lo que habría desestabilizado al trolebús.

“El factor fue las coladeras abiertas y ese fue el motivo del descontrol, ese fue el motivo que refiere el conductor”, aseguró Luis Díaz, coordinador de Gobierno Chalco.

Las autoridades locales y el Servicio de Transportes Eléctricos ya iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del impacto.

En tanto, el operador fue puesto a disposición de las autoridades y será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica.

Luego del accidente, el trolebús no suspendió el servicio, tan solo se retrasó un poco, sin embargo la Secretaría de Movilidad informó que ya se habría regularizado el servicio.