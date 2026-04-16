El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado las acciones para lograr la captura de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar; han implementado un “cerco” para su detención.

Hace unos días, el Departamento de Estado reiteró la recompensa de 10 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto de los hermanos Guzmán, líderes de Los Chapitos.

Estados Unidos monta cerco contra Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar

Fuentes apuntan que Estados Unidos espera la eventual captura de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar ya que el gobierno ha realizado los preparativos para sean llevados a juicio.

Estados Unidos ofrece recompensa por Los Chapitos (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

La justicia de Estados Unidos ha designado a la jueza federal Sharon Johnson Coleman de la Corte de Chicago, para llevar los casos de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar al ser capturados.

Cabe mencionar que es la misma encargada del proceso de Ovidio y Jesús Guzmán, quienes negocian con Estados Unidos para reducir su sentencia.

Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar son requeridos por autoridades estadounidenses por múltiples cargos, entre ellos:

Tráfico de drogas

Lavado de dinero

Delincuencia organizada

El avance del proceso judicial y la presión de las autoridades colocan a los líderes de Los Chapitos en una fase crítica frente a la justicia de Estados Unidos, que ha reiterado la recompensa millonaria por los hermanos Guzmán.

Recientemente, los registros judiciales señalaron que los acusados habían dejado de ser fugitivos, lo que sugería una posible detención. Dicha condición fue corregida días después, restableciendo su estatus como prófugos.