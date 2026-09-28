El domingo 27 de septiembre se realizaron los MTV Video Music Awards 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, quien tuvo como anfitrión a Snoop Dog mientras que Madonna fue la más nominada.
Cabe destacar que Madonna fue la gran ganadora de los MTV Video Music Awards 2026, quien se llevó 7 galardones, mientras que Taylor Swift recibió el premio inaugural Artist Director Honors.
MTV Video Music Awards 2026: Video del Año
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” - GANADORA
- Ariana Grande: “hate that i made you love me”
- Bruno Mars: “I Just Might”
- GENER8ION: “STORM” starring Yung Lean
- Madonna: “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter: “Tears”
MTV Video Music Awards 2026: Artista del Año
- Madonna - GANADORA
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
MTV Video Music Awards 2026: Canción del Año
- BTS: “Swim” – GANADORES
- Ella Langley: “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI: “Golden” –
- Madonna & Sabrina Carpenter: “Bring Your Love”
- Olivia Dean: “Man I Need”
- PinkPantheress + Zara Larsson: “Stateside”
- RAYE: “WHERE IS MY HUSBAND!”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Artista nuevo
- Sienna Spiro - GANADORA
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Stella Lefty
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Colaboración
- Madonna & Sabrina Carpenter: “Bring Your Love” - GANADORAS
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice : “Chains & Whips”
- French Montana x Max B: “Ever Since U Left Me”
- PinkPantheress + Zara Larsson: “Stateside” –
- Shakira & Burna Boy: “Dai Dai”
- Teyana Taylor & Lucky Daye: “Hard Part”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Pop
- LISA: “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi - GANADORA
- Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
- Charli XCX:“SS26”
- Olivia Rodrigo: “drop dead”
- Sabrina Carpenter: “House Tour”
- Tate McRae: “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Hip-hop
- Cardi B feat. Kehlani: “Safe” - GANADORA
- Don Toliver: “E85”
- Drake: “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion: “LOVER GIRL”
- Travis Scott: “DUMBO”
- Tyler, The Creator: “SUGAR ON MY TONGUE”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor R&B
- Bruno Mars: “I Just Might” - GANADOR
- Chris Brown: “It Depends/Obvious”
- Dave & Tems: “Raindance”
- Justin Bieber: “YUKON”
- Kehlani: “Folded”
- Mariah the Scientist & Kali Uchis: “Is it a Crime”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Alternativo
- Olivia Rodrigo: “The cure” - GANADORA
- Geese: “Taxes”
- mgk & Fred Durst: “FIX UR FACE”
- Noah Kahan: “The Great Divide”
- SOMBR: “Homewrecker” –
- Tame Impala: “Dracula”
- Twenty one pilots: “Drag Path”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Dance
- Madonna: “Confessions II – The Film” – GANADORA
- Bebe Rexha & Faithless: “New Religion”
- Harry Styles: “Aperture”
- Lady Gaga & Doechii: “RUNAWAY”
- PinkPantheress + Zara Larsson: “Stateside”
- Slayyyter: “DANCE…”
- Tate McRae: “Nobody’s Girl”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Latin
- Bad Bunny: “NUEVAYoL” - GANADOR
- Anitta & Shakira: “Choka Choka”
- Fuerza Regida: “TU SANCHO”
- Karol G: “Papasito”
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia: “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA: “LA VILLA”
- Shakira & Burna Boy: “Dai Dai”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor K-Pop
- BTS: “SWIM” - GANADORES
- BLACKPINK: “JUMP”
- CORTIS – “REDRED”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS)
- LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Country
- Ella Langley: “Choosin’ Texas” - GANADORA
- Kacey Musgraves: “Dry Spell”
- Lainey Wilson: “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs: “Back in the Saddle”
- Shaboozey: “Cowgirl”
- Stella Lefty: “Boston”
- Tucker Wetmore: “Brunette”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Dirección
- Taylor Swift: “Opalite” - GANADORA
- Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
- Bruno Mars: “I Just Might”
- GENER8ION: “STORM starring Yung Lean”
- Madonna: “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter: “House Tour”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor dirección de arte
- PinkPantheress: “Stateside + Zara Larsson” - GANADOR
- Charli XCX: “SS26”
- Lady Gaga & Doechii: “RUNAWAY”
- Madonna: “Confessions II
- SOMBR: “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Cinematografía
- Madonna: “Confessions II – The Film” GANADORA
- A$AP Rocky: “PUNK ROCKY”
- Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
- LISA: “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- Shaboozey: “Cowgirl”
- Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor edición
- Sabrina Carpenter: “House Tour” - GANADORA
- Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
- Bruno Mars: “I Just Might”
- LISA: “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- Madonna: “Confessions II – The Film”
- Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Coreografía
- Madonna: “Confessions II – The Film” - GANADORA
- GENER8ION: “STORM starring Yung Lean”
- Harry Styles: “Dance No More”
- KATSEYE: “PINKY UP”
- Tate McRae: “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor efectos visuales
- Ariana Grande: “hate that i made you love me” - GANADORA
- JISOO X ZAYN: “Eyes Closed”
- Madonna: “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress: “Stateside + Zara Larsson”
- RAYE ft. Hans Zimmer: “Click Clack Symphony.”
- Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Grupo
- BTS - GANADORES
- BLACKPINK
- CORTIS
- FLO
- Fuerza Regida
- Geese
- KATSEYE
- Twenty One Pilots
MTV Video Music Awards 2026: Mejor Video de Formato Largo
- Madonna – Confessions II – The Film - GANADORA
- Charli XCX: Music, Fashion, Film
- Ella Langley: Choosin’ Texas
- GENER8ION: STORM starring Yung Lean
MTV Video Music Awards 2026: Mejor álbum
- Madonna: Confessions II - GANADORA
- Olivia Dean: The Art of Loving
- Drake: ICEMAN
- Olivia Rodrigo: You seem pretty sad for a girl so in love
- Sabrina Carpenter: Man’s Best Friend – Island
- Taylor Swift: The Life of a Showgirl
MTV Video Music Awards 2026: Canción de Verano
- Ariana Grande: “Hate That I Made You Love Me” - GANADORA
- Bruno Mars: “Risk It All”
- Charli XCX: “Camera”
- Ella Langley: “Choosin’ Texas”
- KATSEYE: “Hootie Frutti”
- Latto ft. Doja Cat: “Okayyy”
- Morgan Wallen: “Been By Now
- Olivia Dean: “So Easy (To Fall in Love)”
- Olivia Rodrigo: “Stupid Song”
- Sabrina Carpenter: “House Tour”
- Slayyyter: “Brand New Chanel$”
- sombr: “Homewrecker”
- Stella Lefty: “Boston”
- Tame Impala & JENNIE: “Dracula”
- Taylor Swift: “I Knew It, I Knew You”