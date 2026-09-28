El domingo 27 de septiembre se realizaron los MTV Video Music Awards 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, quien tuvo como anfitrión a Snoop Dog mientras que Madonna fue la más nominada.

Cabe destacar que Madonna fue la gran ganadora de los MTV Video Music Awards 2026, quien se llevó 7 galardones, mientras que Taylor Swift recibió el premio inaugural Artist Director Honors.

MTV Video Music Awards 2026: Video del Año

  • Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” - GANADORA
  • Ariana Grande: “hate that i made you love me”
  • Bruno Mars: “I Just Might”
  • GENER8ION: “STORM” starring Yung Lean
  • Madonna: “Confessions II – The Film”
  • Sabrina Carpenter: “Tears”

MTV Video Music Awards 2026: Artista del Año

  • Madonna - GANADORA
  • Ariana Grande
  • Bruno Mars
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift
Madonna lanza Confession II
Madonna lanza Confession II (Instagram/madonna)

MTV Video Music Awards 2026: Canción del Año

  • BTS: “Swim” – GANADORES
  • Ella Langley: “Choosin’ Texas”
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI: “Golden” –
  • Madonna & Sabrina Carpenter: “Bring Your Love”
  • Olivia Dean: “Man I Need”
  • PinkPantheress + Zara Larsson: “Stateside”
  • RAYE: “WHERE IS MY HUSBAND!”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Artista nuevo

  • Sienna Spiro - GANADORA
  • Bella Kay
  • CORTIS
  • Magnus Ferrell
  • Malcolm Todd
  • Myles Smith
  • Stella Lefty

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Colaboración

  • Madonna & Sabrina Carpenter: “Bring Your Love” - GANADORAS
  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice : “Chains & Whips”
  • French Montana x Max B: “Ever Since U Left Me”
  • PinkPantheress + Zara Larsson: “Stateside” –
  • Shakira & Burna Boy: “Dai Dai”
  • Teyana Taylor & Lucky Daye: “Hard Part”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Pop

  • LISA: “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi - GANADORA
  • Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
  • Charli XCX:“SS26”
  • Olivia Rodrigo: “drop dead”
  • Sabrina Carpenter: “House Tour”
  • Tate McRae: “Nobody’s Girl”
  • Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Hip-hop

  • Cardi B feat. Kehlani: “Safe” - GANADORA
  • Don Toliver: “E85”
  • Drake: “Janice STFU”
  • Megan Thee Stallion: “LOVER GIRL”
  • Travis Scott: “DUMBO”
  • Tyler, The Creator: “SUGAR ON MY TONGUE”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor R&B

  • Bruno Mars: “I Just Might” - GANADOR
  • Chris Brown: “It Depends/Obvious”
  • Dave & Tems: “Raindance”
  • Justin Bieber: “YUKON”
  • Kehlani: “Folded”
  • Mariah the Scientist & Kali Uchis: “Is it a Crime”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Alternativo

  • Olivia Rodrigo: “The cure” - GANADORA
  • Geese: “Taxes”
  • mgk & Fred Durst: “FIX UR FACE”
  • Noah Kahan: “The Great Divide”
  • SOMBR: “Homewrecker” –
  • Tame Impala: “Dracula”
  • Twenty one pilots: “Drag Path”
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo / Facebook)

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Dance

  • Madonna: “Confessions II – The Film” – GANADORA
  • Bebe Rexha & Faithless: “New Religion”
  • Harry Styles: “Aperture”
  • Lady Gaga & Doechii: “RUNAWAY”
  • PinkPantheress + Zara Larsson: “Stateside”
  • Slayyyter: “DANCE…”
  • Tate McRae: “Nobody’s Girl”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Latin

  • Bad Bunny: “NUEVAYoL” - GANADOR
  • Anitta & Shakira: “Choka Choka”
  • Fuerza Regida: “TU SANCHO”
  • Karol G: “Papasito”
  • Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia: “La Perla”
  • Ryan Castro, Kapo & GANGSTA: “LA VILLA”
  • Shakira & Burna Boy: “Dai Dai”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor K-Pop

  • BTS: “SWIM” - GANADORES
  • BLACKPINK: “JUMP”
  • CORTIS – “REDRED”
  • KATSEYE – “PINKY UP”
  • LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS)
  • LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Country

  • Ella Langley: “Choosin’ Texas” - GANADORA
  • Kacey Musgraves: “Dry Spell”
  • Lainey Wilson: “Somewhere Over Laredo”
  • Luke Combs: “Back in the Saddle”
  • Shaboozey: “Cowgirl”
  • Stella Lefty: “Boston”
  • Tucker Wetmore: “Brunette”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Dirección

  • Taylor Swift: “Opalite” - GANADORA
  • Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
  • Bruno Mars: “I Just Might”
  • GENER8ION: “STORM starring Yung Lean”
  • Madonna: “Confessions II – The Film”
  • Sabrina Carpenter: “House Tour”
Taylor Swift anuncia “Patient Zero”, su nuevo sencillo que se estrena el 25 de septiembre
Taylor Swift anuncia “Patient Zero”, su nuevo sencillo que se estrena el 25 de septiembre (Taylor Swift)

MTV Video Music Awards 2026: Mejor dirección de arte

  • PinkPantheress: “Stateside + Zara Larsson” - GANADOR
  • Charli XCX: “SS26”
  • Lady Gaga & Doechii: “RUNAWAY”
  • Madonna: “Confessions II
  • SOMBR: “My Body Isn’t Ready”
  • Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Cinematografía

  • Madonna: “Confessions II – The Film” GANADORA
  • A$AP Rocky: “PUNK ROCKY”
  • Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
  • LISA: “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
  • Shaboozey: “Cowgirl”
  • Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor edición

  • Sabrina Carpenter: “House Tour” - GANADORA
  • Ariana Grande: “Hate that i made you love me”
  • Bruno Mars: “I Just Might”
  • LISA: “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
  • Madonna: “Confessions II – The Film”
  • Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Coreografía

  • Madonna: “Confessions II – The Film” - GANADORA
  • GENER8ION: “STORM starring Yung Lean”
  • Harry Styles: “Dance No More”
  • KATSEYE: “PINKY UP”
  • Tate McRae: “Nobody’s Girl”
  • Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor efectos visuales

  • Ariana Grande: “hate that i made you love me” - GANADORA
  • JISOO X ZAYN: “Eyes Closed”
  • Madonna: “Confessions II – The Film”
  • PinkPantheress: “Stateside + Zara Larsson”
  • RAYE ft. Hans Zimmer: “Click Clack Symphony.”
  • Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Grupo

  • BTS - GANADORES
  • BLACKPINK
  • CORTIS
  • FLO
  • Fuerza Regida
  • Geese
  • KATSEYE
  • Twenty One Pilots
BTS está de vuelta y desata euforia con concierto en Seúl
BTS está de vuelta y desata euforia con concierto en Seúl (Kim Hong-Ji / AP)

MTV Video Music Awards 2026: Mejor Video de Formato Largo

  • Madonna – Confessions II – The Film - GANADORA
  • Charli XCX: Music, Fashion, Film
  • Ella Langley: Choosin’ Texas
  • GENER8ION: STORM starring Yung Lean

MTV Video Music Awards 2026: Mejor álbum

  • Madonna: Confessions II - GANADORA
  • Olivia Dean: The Art of Loving
  • Drake: ICEMAN
  • Olivia Rodrigo: You seem pretty sad for a girl so in love
  • Sabrina Carpenter: Man’s Best Friend – Island
  • Taylor Swift: The Life of a Showgirl

MTV Video Music Awards 2026: Canción de Verano

  • Ariana Grande: “Hate That I Made You Love Me” - GANADORA
  • Bruno Mars: “Risk It All”
  • Charli XCX: “Camera”
  • Ella Langley: “Choosin’ Texas”
  • KATSEYE: “Hootie Frutti”
  • Latto ft. Doja Cat: “Okayyy”
  • Morgan Wallen: “Been By Now
  • Olivia Dean: “So Easy (To Fall in Love)”
  • Olivia Rodrigo: “Stupid Song”
  • Sabrina Carpenter: “House Tour”
  • Slayyyter: “Brand New Chanel$”
  • sombr: “Homewrecker”
  • Stella Lefty: “Boston”
  • Tame Impala & JENNIE: “Dracula”
  • Taylor Swift: “I Knew It, I Knew You”