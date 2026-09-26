Luego de mucha espera, por fin tenemos la fecha de la preventa de Avengers: Doomsday en México gracias a la información de Cinépolis.

Los fans no tendrán que esperar mucho por la preventa de Avengers: Doomsday en Cinépolis, pues se llevará a cabo en los últimos días de septiembre.

¿Cuándo es la preventa de Avengers: Doomsday en México?

De acuerdo con la confirmación de la propia Cinépolis, la preventa de Avengers: Doomsday se llevará acabo el próximo 28 de septiembre de 2026.

Aunque no dicen una hora, se espera que se active desde el primer minuto del 28 de septiembre en el portal y la aplicación.

Mientras que en taquillas, la preventa debería de estar disponible desde el horario de apertura, que es entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., dependiendo el cine y la zona donde se encuentre la sala.

Preventa Avengers: Doomsday (Cinépolis)

Toma en cuenta que los servidores podrían colapsar, como ha pasado en otras preventas muy esperadas.

Preventa de Avengers: Doomsday no incluiría salas IMAX

Algo que debes de tomar en cuenta para la preventa de Avengers: Doomsday, es que las salas IMAX de México podría no estar incluidas, esto debido al estreno en la misma fecha de Dune Part 3.

Hasta donde se reportó, Dune Part 3 tendrá todas las salas IMAX en exclusiva para su estreno, dejando fuera a Avengers: Doomsday, algo muy criticado por Disney y que fue la razón de la creación del formato Infinity Vision.

De hecho, la preventa IMAX de Dune Part 3 inició hace unos días y prácticamente todos los boletos para el primer fin de semana ya están vendidos, más allá del estreno de la película de Marvel.

No se sabe si en semanas posteriores se liberarán salas IMAX para Avengers: Doomsday, aunque eso dependerá del éxito que tenga el filme de Warner Bros.