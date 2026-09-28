Geraldine Ponce confirmó que asistirá este lunes 28 de septiembre al World Trade Center, donde Morena definirá la coordinación estatal de Nayarit rumbo al proceso electoral 2027.

Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic con licencia, participa en el proceso interno junto con otros perfiles, entre ellos Héctor Santana, convocado también a la presentación en Nayarit.

El acto será encabezado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, quienes darán a conocer oficialmente los resultados de las encuestas para elegir la coordinación estatal.

¿Qué se definirá este lunes para Nayarit rumbo a las elecciones de 2027?

El anuncio de Nayarit forma parte de la presentación de siete coordinaciones estatales pendientes que Morena realizará este lunes en el World Trade Center de Ciudad México.

Hasta ahora, Morena ha presentado 10 coordinaciones correspondientes a entidades que renovarán gubernatura en 2027, por lo que Nayarit integra la última etapa del proceso interno.

En Nayarit, Ponce y Santana se encuentran entre los perfiles convocados para conocer la definición partidista, de acuerdo con información difundida previo al anuncio oficial.

La dirigencia nacional ha señalado que las encuestas forman parte del método utilizado para definir las coordinaciones, mientras los perfiles participantes conocen los resultados de las mediciones.

¿Quién es Geraldine Ponce? (Redes sociales)

El proceso también ha generado diferencias con el Partido del Trabajo, que ha planteado revisar nuevamente perfiles, mientras Morena sostiene que sus propuestas fueron consideradas.

Ariadna Montiel Reyes afirmó previamente que las mediciones ya fueron realizadas y que los resultados permanecen firmes, aunque Morena prevé transparentar los ejercicios después de completar las 17 coordinaciones.

Con la definición de Nayarit, Morena cerrará la presentación de las 17 coordinaciones estatales relacionadas con las entidades que renovarán gubernatura, antes de avanzar hacia candidaturas posteriores.