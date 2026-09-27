Hoy domingo 27 de septiembre es el esperado concierto del londinense Jamiroquai en la Arena CDMX.

Y para que no te pierdas de nada, prepara tu itinerario con todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Jamiroquai en la Arena CDMX que a continuación encontrarás:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Joy (Anonymous)

Setlist de canciones: Aproximadamente 12 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche

Jamiroquai en México 2026 (Superboletos)

Latin America Tour 2026 de Jamiroquai en la Arena CDMX

La Arena CDMX es el recinto para vivir el Latin America Tour 2026 de Jamiroquai con su regreso a México, tras siete años de ausencia en Tierra Azteca.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya solo disfruta de la música, que ya tienes todo lo necesario sobre el esperado concierto de Jamiroquai en la Arena CDMX.