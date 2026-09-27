Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, envió un mensaje al extranjero en el cierre del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Que este mensaje cruce fronteras, ¡México, tiene mucha presidenta!" Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Este domingo 27 de septiembre de 2026 fue el cierre de la gira por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, que contó con la participación de Clara Brugada.

Brugada señala que la CDMX quiere mucho a Claudia Sheinbaum

En su discurso, Clara Brugada señaló que la Ciudad de México le tiene un gran afecto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Esta ciudad quiere mucho a su presidenta y la presidenta quiere mucho a nuestra ciudad” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum fue Jefa de Gobierno de la CDMX, de 2018 a 2023, y también fue delegada de Tlalpan hasta el 2018.

Además en su discurso Clara Brugada, mencionó que en la CDMX nació “la revolución de las conciencias, el movimiento de esperanza que fundó Andrés Manuel López Obrador”.

Adicionalmente Brugada recordó que la presidenta, fue también la primera como jefa de Gobierno, mujer.