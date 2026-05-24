La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó Tabasco hoy 24 de mayo de 2026, lo que la llevó a recordar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el estado donde este nació.

Aprovechando el coro que los tabasqueños cantaron sobre el “honor” de haber apoyado a AMLO como presidente de México, Sheinbaum recordó los libros que el retirado mandatario ha escrito.

Claudia Sheinbaum visita Tabasco y recuerda a AMLO en su discurso

Claudia Sheinbaum se encuentra de gira en el estado de Tabasco este fin de semana, por lo que recordó a AMLO, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y expresidente de México.

Al iniciar su discurso, la mandataria recordó que fue en Tabasco donde “nació nuestro movimiento” en referencia de Morena y subrayando que AMLO fue fundador a quien le mandó saludos a Palenque, Chiapas, donde actualmente vive.

“Aquí nació nuestro movimiento, con un gran hombre, Andrés Manuel López Obrador. Que le mandamos un saludo desde aquí [Tabasco] hasta Palenque”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Como reacción a sus palabras, los tabasqueños comenzaron a gritar el grito que fue característico del sexenio de AMLO, “es un honor estar con Obrador”, lo que provocó la confirmación de Sheinbaum.

Por otra parte, la presidenta de México recordó que aunque actualmente AMLO está retirado de la política en acción, se encuentra en la reflexión en Palenque, Chiapas, lo que lo llevó a escribir el libro “Grandeza”.

Asimismo, explicó que por la última reaparición que AMLO tuvo aludió a que pronto lanzará otro libro.

Claudia Sheinbaum también recordó que otro actor político cercano a AMLO y que estuvo desde sus inicios, entre muchos otros, es Javier May, actual gobernador de Tabasco.