Además de la riña con Alito Moreno, Gerardo Fernández Noroña ha protagonizado distintos altercados y acá te contamos cuáles han sido sus peleas más polémicas en la Cámara de Senadores.

El martes 26 de agosto, durante la sesión de cierre de cierre de trabajos del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, el dirigente nacional del PRI agredió al legislador de la bancada de Morena.

La riña que llegó a lo físico luego de un intenso intercambio verbal entre ambos, no es la primera de Gerardo Fernández Noroña y acá te contamos algunas de sus peleas más polémicas.

Gerardo Fernández Noroña ha estado en más de una pelea (Mario Jasso)

Gerardo Fernández Noroña y sus peleas más polémicas

Aunque la riña con Alito Moreno se trata de la más grave debido que llegó a los empujones, jaloneos y golpes, Gerardo Fernández Noroña ha participado muchas otras peleas polémicas.

Debido a su conocido temperamento, el actual senador de la fracción parlamentaria de Morena se ha inmiscuido en peleas que también han escalado a lo físico incluso afuera de los recintos legislativos:

Con Javier Lozano en la Cámara de Diputados el 19 octubre 2011 por acusaciones mutuas de ineficiencia durante la comparecencia del entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, en la que Gerardo Fernández Noroña empujó y se jaloneó con otros legisladores

En el penal de San Miguel, Puebla el 3 marzo 2012, cuando siendo diputado federal, intentó ingresar sin autorización al centro penitenciario, lo que terminó con su por personal de seguridad que se lo levó cargando

Con “Alito” Moreno en la Cámara de Senadores el 26 agosto 2025 por negarse a ceder le la palabra al dirigente nacional del PRI durante la Comisión Permanente, lo que derivó en empujones, gritos y denuncias de agresión física

Gerardo Fernández Noroña también ha protagonizado peleas que se quedaron en lo verbal

La pelea de Gerardo Fernández Noroña con Alito Moreno ha llegado incluso al plano internacional, pues medios de comunicación han retomado el incidente como un hecho noticioso de relevancia.

Sin embargo, como bien es sabido, Gerardo Fernández Noroña ha estado involucrado en muchas más peleas que si bien se quedaron en el terreno de lo verbal, tuvieron un tono muy elevado: