La senadora del PRI, Claudia Anaya, exigió que haya transparencia en el tema de los vuelos privados de Morena, para lo cual pidió que los viajes sean reportados ante el INE.

Así lo planteó la integrante de la fracción parlamentaria del tricolor en la Cámara de Senadores, luego de los vuelos privados que realizó Gerardo Fernández Noroña de Morena a Coahuila.

Sobre lo ocurrido, la senadora del PRI planteó que tanto en los traslados como los eventos que llevó a cabo Gerardo Fernández Noroña, haya transparencia y se reporten al INE.

Gerardo Fernández Noroña desata debate por vuelo en jet privado (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Senadora del PRI exige transparencia en vuelos privados y actos de Morena por ser promoción personalizada

Tras analizar los videos sobre los eventos que encabezó Gerardo Fernández Noroña de Morena en Coahuila, la senadora del PRI, Claudia Anaya, exigió que los actos se transparenten ante el INE.

Lo anterior debido a que acusó que al revisar los videos de los actos realizados por el legislador de Morena, se percató de una serie de elementos que implican promoción personalizada.

Sobre ello, la senadora del PRI sostuvo que verificó el uso de mamparas con el logo de Morena y la imagen de Gerardo Fernández Noroña, por lo que advirtió que hay promoción personalizada y partidista.

En ese sentido, Claudia Anaya señaló que tanto los eventos como los vuelos privados que efectuó el senador de Morena, tendrían que ser analizados por el área de fiscalización del INE.

Más aún cuando acusó que en dichos eventos fue evidente que se efectuó un gasto importante con fines promocionales, pues resaltó que se usaron elementos como mamparas, sillas y sistemas de sonido.

Senadora del PRI pide que Luisa María Alcalde explique si Morena paga vuelos privados

Al exigir que Morena se apegue a las normas de transparencia y reporte sus vuelos privados, la senadora del PRI, Claudia Anaya, pidió que la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, aclare si el instituto es el que los paga.

De la misma forma, indicó que aun cuando Gerardo Fernández Noroña afirme que el vuelo privado a Coahuila se hizo en un avión prestado, es necesario que lo reporte para cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Incluso, recordó que el hecho de que el senador de Morena haya viajado en un avión prestado, la acción implicaría un acto irregular porque estaría violando la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con respecto a ello, recordó que dicha ley establece que los servidores públicos no pueden recibir regalos por que su salario se paga con presupuesto y público y están obligados a transparentar sus ingresos.

En ese sentido, insistió en que los legisladores tiene la obligación de reportar quién les otorgó ese regalo y registrarlo como se debe, en especial cuando se tratan de obsequios de ese tamaño.