El senador Gerardo Fernández Noroña acusó que alguien del gobierno de Coahuila filtró de manera ilegal la información sobre su vuelo en avión privado.

Frente a medios de comunicación, Noroña argumentó que el uso de este avión privado era necesario porque tenía poco tiempo para recorrer varios municipios de Coahuila, entidad gobernada por Manolo Jiménez.

Gerardo Fernández Noroña desata debate por vuelo en jet privado (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Noroña acusa al gobierno de Coahuila de filtrar su vuelo en avión privado

Durante un entrevista con los medios, el senador Fernández Noroña dijo que necesitaba moverse rápidamente durante su visita en el estado de Coahuila pues solo tenía dos días para ir a:

Torreón Francisco I.Madero Piedras Negras Acuña

Gerardo Fernández Noroña acusó al gobierno de Coahuila de filtrar su vuelo en avión privado, aunque dijo que se trató de un “taxi aéreo” que no se pagó con recursos públicos.

El senador de Morena bromeó al decir que Ricardo Salinas Pliego fue quien financió su vuelo en avión privado y señaló que Claudia Sheinbaum también ha usado vuelos que no son comerciales.