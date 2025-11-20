La Cámara de Senadores ya reveló cuánto costó el retrato de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva.

De acuerdo con la directora de Gestión Administrativa, Carmen Daniela Pérez Barrio, el retrato costó más de 27 mil pesos.

Esta información fue revelada en respuesta a la solicitud del jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República, Erik Daniel Álvarez de la Cruz.

El Senado revela que el retrato oficial de Gerardo Fernández Noroña costó 27 mil 840 pesos; se trata de una pintura al óleo sobre tela hecha a mano. (Especial)

Pintura al óleo de Fernández Noroña costó más de 27 mil pesos

De acuerdo con la Dirección de Gestión Administrativa, el retrato de Noroña es una pintura hecha a mano con la técnica de óleo sobre tela.

Este retrato, con medidas de 40x50 cm, tuvo un costo total de 27 mil 840 pesos mexicanos.

En el retrato se puede ver al senador Noroña con una camisa blanca con el brazo derecho levantado y el dedo pulgar arriba.

Retrato de Fernández Noroña ( Jorge García Orozco/ X)

Critica Ceci Flores costo de retrato de Noroña

Luego de que se revelara el costo del retrato de Noroña, la activista y madre buscadora, Ceci Flores, criticó al senador por el gasto que implicó “cultivarle el ego”.

La madre buscadora reclamó que, habiendo tantos huérfanos de desaparecidos sin sustento, la Cámara de Senadores prefirió gastar ese dinero en una pintura.