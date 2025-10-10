Ricardo Salinas Pliego se burló de Gerardo Fernández Noroña al decir que “los millonarios como yo y Noroña viajamos en avión” y así se evitan la inseguridad en las carreteras de México.

Así lo dijo Ricardo Salinas Pliego para exhibir la violencia en las carreteras de Guanajuato al compartir un video en el que sujetos armados despojaron de su auto a una familia a plena luz del día.

“Los millonarios como yo y Noroña viajamos en avión privado, pero la mayoría de la gente no puede hacer eso. A ver cuando se dan cuenta que los traicionaron!!!!” Ricardo Salinas Pliego

La burla fue en referencia al reciente escándalo de Gerardo Fernandez Noroña sobre su gira a Coahuila en la cual usó un avión privado, presuntamente de un extranjero.

Ricardo Salinas Pliego se burla de Gerardo Fernández Noroña para exhibir violencia en carreteras (X: @RicardoBSalinas)

Salinas Pliego exhibe inseguridad que padecen ciudadanos en carreteras del país

Ricardo Salinas Pliego acusó que se deja desprotegido al pueblo por haber dado abrazos a los criminales, ello al compartir el video del despojo de una camioneta blanca a plena luz del día en Guanajuato.

Además señaló que no se puede negar que el país esta peor en cuanto a inseguridad para los ciudadanos de a pie.

También mandó un mensaje para la población diciendo “a ver cuándo se dan cuenta que los traicionaron”.

“Sigan dejando al pueblo desprotegido y síganle dando abrazos a los criminales… ahh y muy importante sigan negando que México está peor que nunca para los ciudadanos de a pie" Ricardo Salinas Pliego

Video exhibe despojo de camioneta a familia en Guanajuato

El video compartido por Ricardo Salinas Pliego, por el que de paso de burló de Noroña, muestra cómo personas en un vehículo graban la acción criminal de hombres armados contra lo ocupantes de otro vehículo color blanco.

El acompañante que graba señala que hay una joven y muestran cómo traen armas y son sacados de su auto.

El hombre que graba le pide al conductor “vete porque nos van a ver” y le pide que se vaya de reversa.

Los hechos ocurrieron en la carretera Guanajuato-Juventino Rosas videográfico que se ha hecho viral aunque señalan no es un incidente aislado.