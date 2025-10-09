Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se deslinda de Gerardo Fernández Noroña tras escándalo con jet privado.

En su conferencia mañanera del pueblo del jueves 9 de octubre desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no quiso entrar a debate por el nuevo escándalo de Gerardo Fernández Noroña.

La polémica se presentó porque se reportó que Gerardo Fernández Noroña viajó en un avión privado a Coahuila, además de las respuestas que dio el senador a los reporteros que lo cuestionaban de dónde salían los recursos para hacer este tipo de viajes.

“Que la gente lo evalúe”: Sheinbaum se deslinda de Fernández Noroña tras escándalo con jet privado; no quiso entrar en debate

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el viaje de un jet privado de Gerardo Fernández Noroña que desató un escándalo, pero no quiso entrar en debate.

Sin embargo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sí dio una opinión al respecto y dijo que será la gente la que evalúe al senador.

“No voy a entrar en debate con él. Cada quién es libre de opinar y que a cada quién nos evalúa la gente. No voy a entrar en debate” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En medios se señala que Gerardo Fernández Noroña viajó en un jet privado modelo Socata TBM 850 a Coahuila, el cual tuvo un costo por hora de vuelo de 2 mil dólares.

Mencionan que la aeronave fue utilizada al menos por 6 horas pero también Gerardo Fernández Noroña habría pernoctado.

Lo que sumó un total de 14 mil dólares, equivalente a más de 257 mil pesos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el senador ha sido cuestionado por sus viajes en aviones, ya sea en vuelos de primera clase, y ahora en un jet privado.

En reiteradas ocasiones Gerardo Fernández Noroña ha dicho que los costos de estos viajes los ha cubiertos con sus recursos propios, pero los cuestionamientos vienen sobre si al senador le alcanza el dinero por su sueldo como legislador o no para cubrir este tipo de gastos.