Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, previó que Morena podría perder la mayoría calificada en las elecciones de 2027.

“Morena va a perder la mayoría calificada y que muchas de estas elecciones se van a judicializar. En consecuencia, el acta va a ser la única defensa que vamos a tener en la mano para defender el voto popular”, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social

🔴Rosario Robles prevé que Morena pierda la mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones.



La exjefa de Gobierno interina de la CDMX llamó a los partidos de oposición a postular candidaturas únicas en la mayoría de los distritos para la Cámara de Diputados y… pic.twitter.com/m88HpujFVl — Azucena Uresti (@azucenau) October 15, 2026

Además, consideró que varios de los comicios podrían terminar en los tribunales, por lo que llamó a reforzar la defensa del voto mediante las actas electorales.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Robles señaló que, rumbo a las elecciones de 2027, forma parte de una red ciudadana para defender el voto. Explicó que su participación también busca aprender de lo ocurrido con la oposición durante el proceso electoral de 2024.

Rosario Robles ve con optimismo a la oposición rumbo a 2027

Robles también expresó optimismo sobre el rumbo que están tomando los partidos políticos de oposición y la posibilidad de que consoliden alianzas para competir en las elecciones de 2027.

En particular, consideró que los partidos opositores podrían ganar terreno en la Cámara de Diputados si logran construir acuerdos en los distritos donde puedan competir en coalición y presentar candidaturas sólidas.

“Yo veo con optimismo que las direcciones de los partidos opositores están hablando, por lo menos ya hay estados en los que se identifica claramente esta alianza. Me parece muy importante que la Cámara de Diputados, si no en la totalidad de distritos, en los que sí se puedan ganar coaligados y puedan postularse candidatos sólidos” Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social

Oposición advierte sobre la mayoría calificada de Morena en 2027

De cara a las elecciones de 2027, integrantes de partidos de oposición, como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, han planteado la posibilidad de que Morena y sus aliados pierdan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Entre los factores que forman parte de este escenario se encuentran el desempeño electoral de los partidos, la capacidad de la oposición para construir alianzas y la distribución de los votos en los distritos.

Actualmente, Morena cuenta con el respaldo de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), para mantener su fuerza legislativa.

La continuidad de esa mayoría dependerá de los resultados electorales y de la composición que tenga la próxima Legislatura.

Por su parte, la dirigente del PT, Geovanna Bañuelos, ha señalado que competir sin una coalición podría debilitar las posibilidades del movimiento en los estados, en medio de las discusiones sobre la estrategia electoral rumbo a 2027.