Alberto Anaya reconoció que hay desacuerdos entre el PT y Morena por las decisiones sobre los coordinadores para las elecciones 2027, aunque todavía no adelantará decisión sobre la alianza.

El senador y dirigente nacional del Partido del Trabajo destacó a su vez que su grupo mantiene su propuesta y respaldo a Raúl Morón como candidato a la gubernatura de Michoacán.

Y añadió que el PT llevará a cabo encuestas a finales de noviembre, cuyos resultados definirían la alianza con Morena en al menos tres estados que renovarán gubernaturas en 2027.

Alberto Anaya reconoce desacuerdos entre PT y Morena; adelanta fecha para definir alianza

Alberto Anaya señaló que la fecha para decidir la alianza entre PT y Morena es el registro de las coaliciones, de acuerdo con el calendario de las elecciones 2027.

Por ello, Alberto Anaya pidió que no se adelanten vísperas sobre la alianza entre el PT y Morena, aunque también reconoció que hay desacuerdos.

Alberto Anaya reconoce desacuerdos entre PT y Morena (Michelle )

Tal como destacó Alberto Anaya, las elecciones y el tema de sus candidaturas suelen generar controversias entre los aspirantes y sus partidos, las cuales pueden rebotar a toda la alianza.

PT realizará encuestas para las elecciones 2027 en tres estados

Alberto Anaya también dio a conocer que en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas se realizarán encuestas a finales de noviembre o inicios de diciembre para definir alianza con Morena.

Añadió que el PT de manera clara apoya a Raúl Morón como coordinador para Zacatecas, aunque destacó que están claros que debe trabajar al interior de su partido.

Referente a las encuestas, Alberto Anaya señaló que a raíz de las mismas el PT definirá si va en alianza u optará por sus propuestas, aunque de momento no brindó más detalles: