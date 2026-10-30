El Partido del Trabajo (PT) reconoció que la posibilidad de construir una coalición total con Morena rumbo a las elecciones 2027 comienza a alejarse, por lo que una alianza parcial se perfila como una alternativa.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, explicó que las negociaciones con Morena continúan y todavía se encuentran en una etapa de debate y presentación de propuestas.

Se vislumbra la posibilidad de que vayamos en coalición parcial. Empieza a alejarse la posibilidad de que vayamos en una coalición total, pero todavía está en el debate, en la discusión. Reginaldo Sandoval, diputado del PT

Reginaldo Sandoval anticipa coalición parcial del PT con Morena en elecciones 2027

Luego de que Morena anunciara a los que encabezarán los Comités de la 4T rumbo a las elecciones 2027, PT anunció que se separaría del proceso interno al considerar que no fueron tomados en cuenta.

Desde entonces, ha crecido la duda sobre si Morena y PT irán en alianza para los próximos comicios. Reportes indican que ambos partidos han abierto el diálogo para intentar lograr un acuerdo favorable.

Reginaldo Sandoval anticipa coalición parcial del PT con Morena en elecciones 2027 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ante esta situación, el diputado Reginaldo Sandoval reveló a los medios que es muy posible que PT vaya en una coalición parcial con Morena y no en una total, como se podría esperar.

Indicó que las distintas fuerzas políticas ya presentaron sus propuestas sobre los estados en los que buscan participar de manera conjunta y se han registrado avances en entidades donde todavía no hay acuerdos.

De acuerdo con el diputado del PT, algunos estados en los que ya se han hecho propuestas son:

Aguascalientes

Colima

Querétaro

Baja California Sur

Michoacán

Sandoval no dio por cerrada la posibilidad de una coalición total, pero reconoció que esta opción pierde terreno conforme avanzan las conversaciones. Por ahora, el PT mantiene abiertas las negociaciones para la alianza en diversos estados.