El Partido del Trabajo (PT) frenó el diálogo con Morena, ante los desacuerdos internos por la selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Están pausadas. Se siguen analizando otros estados y otras mesas. Pero las cosas con (Morena) van lentas. Alberto Anaya, dirigente del PT

En su declaración, el líder del PT, Alberto Anaya, reafirmó el apoyo de su partido a sus militantes Gerardo Sánchez Zumaya, quien está siendo investigado por la UIF, y a Raúl Morón en su aspiración por Michoacán.

PT no concreta acuerdos con Morena por candidaturas rumbo a las elecciones 2027

En entrevista con medios, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, señaló que por ahora no existen condiciones para avanzar en los acuerdos políticos con Morena.

Sobre ese argumento, sostuvo que las conversaciones permanecerán en pausa mientras se resuelven los desacuerdos al interior de su aliado electoral.

Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional y fundador del Partido del Trabajo (Andrea Murcia Monsivais)

Sus críticas fueron más allá al acusar al Gobierno de utilizar la UIF con fines políticos tras el congelamiento de cuentas de Gerardo Sánchez Zumaya, su propuesta para San Luis Potosí.

Apoyamos a nuestro amigo Gerardo Sánchez (Zumaya), que le metieron un congelamiento de las cuentas de sus familiares. Es un perseguido político. Alberto Anaya, dirigente del PT

Las declaraciones ocurren en medio de las negociaciones entre los partidos que integran la Cuarta Transformación para perfilar a quienes contenderán en 2027.

Partido del Trabajo buscará candidatura de Raúl Morón

En su mensaje, Alberto Anaya reiteró su respaldo a Raúl Morón para buscar la candidatura en Michoacán y señaló que podrían postularlo si acepta competir en el proceso.

Nosotros decidimos de manera clara y decidida a Morón. Quien ganó fue Morón. Alberto Anaya, dirigente del PT

Alberto Anaya consideró que Raúl Morón cuenta con el perfil y la fuerza política para competir en la entidad, por lo que esperan ir en coalición en caso de concretar un acuerdo.