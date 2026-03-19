El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la liberación de una mujer identificada como hija de Ismael “El Mayo” Zambada, tras un operativo de la Marina en Sinaloa.

Aunque reportes periodísticos la señalan como Mónica Zambada Niebla, la autoridad federal precisó que no existen mandamientos legales en su contra ni vínculos comprobados con actividades delictivas.

El operativo del 19 de marzo de 2026 derivó en enfrentamientos donde murieron 11 presuntos agresores.

En redes sociales, pobladores de El Salado difundieron videos exigiendo la liberación de Mónica Zambada Niebla y denunciando presuntas agresiones durante la detención.

Gabinete de Seguridad detalla operativo en Sinaloa

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), personal de la Armada de México intervino en un domicilio vinculado a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Durante la acción, se localizó a la hija del líder criminal, quien fue entregada a sus familiares en estricto apego a la ley y bajo los protocolos establecidos.

En una acción continua derivada del mismo operativo, las fuerzas navales localizaron otro inmueble utilizado por la misma célula delictiva.

Al arribar, los elementos fueron agredidos, lo que resultó en un enfrentamiento donde 11 presuntos agresores perdieron la vida y se aseguraron armas de alto poder.

Presión social en El Salado por la liberación de “la niña”

A pesar de la versión oficial sobre la falta de cargos legales, medios locales y reportes en redes sociales indicaron que la liberación ocurrió minutos después de su captura debido a la fuerte presión de pobladores en la sindicatura de El Salado.

Videos difundidos muestran a habitantes exigiendo a las fuerzas federales que “bajaran a la niña” de un helicóptero, señalando presuntas agresiones físicas durante su detención.

Testigos y medios locales como TMNoticias documentaron el momento en que elementos de la Marina descendieron a la mujer de la aeronave para entregarla a un responsable de la comunidad. Asimismo, se reportó la presunta detención y posterior liberación de su esposo, Marco Antonio Zazueta, conocido como “El Zazuetón”.

Mónica del Rosario Zambada Niebla, fichada por Estados Unidos

Pese a que las autoridades mexicanas afirmaron que no existen requerimientos legales actuales contra ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene a Mónica del Rosario Zambada Niebla en su registro de sancionados, acusándola de formar parte de la estructura del Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene una presencia operativa constante en la zona de El Álamo y El Salado para garantizar la protección de la población civil