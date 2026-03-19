Tras un operativo que inició la mañana del 19 de marzo de 2026 en El Álamo, Sinaloa, se reporta la posible detención de la hija de ‘El Mayo’ Zambada.

Medios locales aseguran que hay dos personas detenidas luego del operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hija de ‘El Mayo’ Zambada habría sido detenida en Sinaloa

El operativo que Semar y Sedena encabezaron en el lugar de nacimiento de Ismael, ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, habría llevado a la detención de su hija.

Según información preliminar, el operativo se llevó a cabo en El Álamo, la comunidad donde nació ‘El Mayo Zambada y altamente dominada por el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, dentro del operativo se ubicó a Mónica Zambada Niebla, hija del líder del Cártel de Sinaloa, en El Salado, lo que llevó a su detención inmediata.

Asimismo, se habla de un segundo detenido hombre, y aunque su identidad no se ha dado a conocer se dice que es Marco Antonio Zazueta ‘El Zazuetón’, esposo de Mónica Zambada Niebla.

El operativo se llevó a cabo por aire y por tierra con la participación de Sedena y Semar, siendo que hasta las 10:30 am El Álamo estaba asegurado.

Operativo de Semar y Sedena en El Álamo, Sinaloa. (@GildoGarzaMx)

Operativo de Semar y Sedena en El Álamo, Sinaloa. (@GildoGarzaMx)

Hija de ‘El Mayo’ Zambada fue detenida y luego liberada en Sinaloa

Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ Zambada habría sido detenida en El Salado, Sinaloa, pero minutos después fue detenida.

Según Latinus, la Secretaría de Marina confirmó la detención de la hija de ‘El Mayo’ así como su liberación a solo minutos.

En redes sociales se han dado a conocer videos de la población de El Salado pedir la liberación de Niebla, así como el permitirles salir de la zona del operativo para ponerse a salvo.

Hasta el momento, el gobierno de México ni dependencias federales han dado a conocer el operativo en Sinaloa ni los resultados de este.