Este jueves 19 de marzo se reportó la presunta detención de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo Zambada.

A pesar de que se habló de su detención y posterior liberación, la Secretaría de Marina (Semar) desmintió que se haya realizado un operativo con este fin, o haber tenido en custodia a la hija de El Mayo Zambada.

Se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra Comunicado de la Secretaría de Marina

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Mónica Zambada Niebla, como:

¿Quién es Mónica Zambada Niebla?

¿Cuántos tiene Mónica Zambada Niebla?

¿Cuál es el signo zodiacal de Mónica Zambada Niebla?

¿Mónica Zambada Niebla tiene esposo?

¿Mónica Zambada Niebla tiene hijos?

¿Qué estudió Mónica Zambada Niebla?

¿Cuál es la trayectoria de Mónica Zambada Niebla? y más

¿Quién es Mónica Zambada Niebla?

Mónica Zambada Niebla, cuyo nombre completo es Mónica del Rosario Zambada Niebla, es una de las hijas de El Mayo Zambada con Rosario Niebla Cardoza.

El 19 de marzo de 2026 se aseguró que habría sido detenida y luego liberada en un operativo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Dicha información fue desmentida por las corporaciones horas después.

Mónica Zambada Niebla tiene 4 hermanos; ellos son:

María Teresa

Midiam Patricia

Modesta

Jesús Vivente, alias ‘El Vicentillo’

¿Cuántos tiene Mónica Zambada Niebla?

Mónica Zambada Niebla nació el 2 de marzo de 1980, por lo que actualmente tiene 46 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Mónica Zambada Niebla?

Ya que el cumpleaños de Mónica Zambada Niebla es el 2 de marzo, la hija de El Mayo Zambada nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

¿Mónica Zambada Niebla tiene esposo?

De acuerdo con los reportes sobre su presunta detención el 19 de marzo, Mónica Zambada Niebla sí tiene esposo.

Se trataría del hombre que habría sido detenido en el operativo realizado en Culiacán, Sinaloa este jueves: Marco Antonio Zazueta ‘El Zazuetón’.

¿Mónica Zambada Niebla tiene hijos?

Se desconoce si Monica Zambada Niebla tiene o no hijos.

¿Qué estudió Mónica Zambada Niebla?

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Mónica Zambada Niebla estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Obtuvo su cédula profesional en el 2005.

¿Cuál es la trayectoria de Mónica Zambada Niebla?

Mónica Zambada Niebla, hija del primer matrimonio de El Mayo ha sido investigada por formar parte de la célula criminal que dirigía su papá, el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Mónica Zambada Niebla utilizó varias empresas para lavado de dinero al menos desde 2007.

En 2022, se vinculó a la empresa Frizaza S.A. de C.V. y Establo Puerto Rico S.A. de C.V a estas actividades.

Otras empresas vinculadas a la hija de El Mayo son: