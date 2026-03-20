Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) habló sobre la presunta detención de Mónica Zambada, confirmando que sí se dejó en libertad.

El secretario explicó que no hubo detención, sino que la hija de El Mayo Zambada, estuvo bajo custodia y tras una revisión determinó que se debía dejar en libertad.

Mónica Zambada solo estuvo bajo custodia; fue liberada porque no había orden de aprehensión

El secretario Omar García Harfuch explicó en la mañanera del pueblo del 20 de marzo de 2026 los rumores sobre la aprehensión de Mónica Zambada en la sindicatura de El Salado, Sinaloa.

Compartiendo que el 19 de marzo de 2026 se realizaron varios operativos en Culiacán, uno de ellos sí llevó a la detención de Mónica Zambada tras el cateo de un inmueble.

Sin embargo, Harfuch explicó que en el caso de la hija de El Mayo solo se pudo dejar bajo custodia en lo que se revisaba si en México y/o Estados Unidos tenía orden de aprehensión actual.

Tras la revisión, personal de la SSCP y la Secretaría de Marina Nacional (Semar) determinaron que Mónica Zambada no tenía orden de aprehensión actual por lo que se dejó en libertad en resguardo de su familia.

“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estuvo bajo custodia, primero para resguardar la seguridad (...) y para verificar si tenía un mandamiento judicial en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento“. Omar García Harfuch, titular de SSCP.

Omar García Harfuch también compartió que la detención de la hija de El Mayo sucedió cuando estaba con una menor de edad, pero SSCP y Semar siguieron el debido proceso.

Mónica Zambada sí tiene historial en OFAC, pero hace casi 20 años

La hija de El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, estuvo bajo custodia, pero se dejó en libertad luego de verificar que no tenía ninguna orden de aprehensión aunque esta sí estaba vigente tiempo atrás en un trámite en Estados Unidos.

Harfuch explicó que la hija de El Mayo Zambada está “en un procedimiento administrativo” del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en 2017, pero no tiene una orden de aprehensión.

“Desde hace casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México, ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto es entregada [Mónica Zambada] a sus familiares”. Omar García Harfuch, titular de SSCP.

Es decir, el que Mónica Zambada esté en la OFAC implica que hace casi 20 años se le congelaron sus bienes en Estados Unidos, no puede hacer uso de dólares, ni negocios con empresas en dicho país.