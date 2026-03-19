La madrugada de este 19 de marzo de 2026 se llevó a cabo un operativo naval y federal contra sicarios ligados al narcotraficante Ismael Zambada García, alias El Mayo.

De acuerdo con datos preliminares del Gabinete de Seguridad, el operativo a gran escala que tuvo lugar en El Salado, al sur de Culiacán de Rosales, Sinaloa, derivó en un enfrentamiento armado en el que murieron 11 delincuentes de la facción “La Mayiza”.

Así como se logró la captura de ‘El Trono’, un hombre identificado como jefe de escoltas del narcotraficante mexicano.

Operativo en Sinaloa contra sicarios de El Mayo

El operativo, que forma parte de una estrategia para desarticular las estructuras operativas del Cártel de Sinaloa, tenía como objetivo verificar un domicilio ligado a Joel Enrique Sandoval Romero alias ‘El 19′, identificado como un operador clave de El Mayo.

El operativo continuó hacia otro inmueble utilizado por sicarios al mando de un operador criminal identificado como ‘El Kiki’.

En el despliegue por aire y tierra, durante la revisión se desató un ataque armado.

Elementos del Ejército mexicano y SEMAR, utilizaron al menos tres helicópteros y decenas de unidades.

Además de la captura de ‘El Trono’, operativos aseguraron armamento de alto poder, equipo táctico y droga.

Operativo de Semar y Sedena en El Álamo, Sinaloa. (@GildoGarzaMx)

Detienen a la hija de El Mayo, luego la liberan

En el lugar que servía como base operativa de la organización delictiva se encontraba la hija de El Mayo Zambada, quien fue capturada por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

No obstante, poco después fue liberada por no tener relación con actividades delictivas y por no contar con mandamientos legales en su contra.

La mujer fue entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley.