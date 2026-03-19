Omar Oswaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, quien es identificado como un integrante de Los Mayos, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante el operativo en Sinaloa.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el operador de la facción criminal del Cártel de Sinaloa, fue asegurado durante un cateo en un inmueble ubicado en Valle Escondido.

Cabe destacar que en dichas acciones, también fue localizada Mónica del Rosario Zambada Niebla, quien es hija de Ismael "El Mayo" Zambada, pero fue liberada y entregada a sus familiares.

Semar detuvo a “El Patas” durante operativo en Valle Escondido, Sinaloa

Personal de la Semar desplegó un operativo el 19 de marzo en la localidad rural de Valle Escondido, Sinaloa, en el que fueron abatidos 11 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Durante las acciones, también fueron detenidos un par de cabecillas de la facción criminal de Los Mayos, un sujeto apodado “El Trono” y Omar Oswaldo Torres Cabada, alias “El Patas”.

Violencia en México (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Sobre los hechos, se informó que al arribar el sitio los elementos de la Semar fueron atacados a balazos, por lo que los uniformados repelieron la agresión dejando a 11 presuntos delincuentes muertos.

Una vez dentro del inmueble, los marinos realizaron un cateo en el que aseguraron armas de alto poder, cartuchos útiles y equipo táctico, además de que capturaron a “El Trono” y “El Patas”.

Cabe destacar que Omar Oswaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, tiene de 39 años de edad y es acusado de ser un miembro de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Hija del ‘Mayo’ Zambada fue retenida en el mismo operativo

En el operativo realizado en Valle Escondido, Sinaloa que derivó en la captura de “El Patas”, personal de la Semar localizó a y retuvo a Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En las acciones también fue retenida la hija de Mónica del Rosario y ambas fueron trasladadas, sin embargo, al no existir órdenes de aprehensión en su contra, ambas fueron liberadas minutos después y entregadas a sus familiares.

Pese a que las autoridades mexicanas afirmaron que no existen requerimientos legales en su contra, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la incluyó en su registro de sancionados.