El 19 de marzo de 2026 sucedió la detención de Mónica Zambada que la puso bajo custodia en El Salado, Sinaloa, pero fue ese mismo día que obtuvo amparo para que no la puedan detener ni deportar si no existe una orden de aprehensión.

Además de la hija de El Mayo Zambada, el amparo también fue presentado y aprobado para Omar Oswaldo Torres Cabada alias El Patas, pero este sí fue remitido a las autoridades.

Mónica Zambada no puede ser detenida arbitrariamente tras amparo

La hija de El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, obtuvo un amparo que impide a las autoridades mexicanas detenerla sin orden de aprehensión, así como deportarla y otros detalles para respetar sus derechos humanos.

Con aprobación por la jueza Mariana Aramburo Rojo del Juzgado Cuarto del Distrito de Culiacán, se presentó y confirmó el amparo a favor de Mónica Zambada el 19 de marzo de 2026.

Este amparo imposibilita a las autoridades mexicanas cometer actos contra Mónica Zambada tales como desaparición forzada, tortura, destierro, detención sin orden de aprehensión y deportación.

Asimismo, según La Jornada, se explica que el amparo a la hija de El Mayo Zambada, señala que en caso de que sea detenida en flagrancia, las autoridades deberán seguir los plazos y traslados que vienen en la ley.

Es decir, Mónica Zambada deberá ser entregada al Ministerio Público (MP) de forma inmediata y este tendrá un plazo máximo de 96 horas -si es delincuencia organizada- para consignarla con el juez.

Lo que ha llamado la atención, es que la aprobación del amparo de Mónica Zambada se dio el mismo día en que agentes de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaran el operativo en Culiacán.

Recordemos que Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que Mónica Zambada fue puesta bajo disposición, pero al no tener orden de aprehensión en México ni en Estados Unidos, fue puesta en libertad.

El Patas de la célula Los Mayos fue detenido, pese a amparo

Así como Mónica Zambada obtuvo un amparo para evitar ser detenida sin orden de aprehensión, este mismo fue aprobado para El Patas. Sin embargo, él sí fue procesado.

Capturan a “El Patas”, integrante de Los Mayos (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Al tener orden de aprehensión, El Patas, presunto integrante de la célula Los Mayos del Cártel de Sinaloa, sí pudo ser procesado tras la detención de agentes de Semar.

Según el Registro Nacional de Detenciones, El Patas fue detenido en Sinaloa a las 7:50 am, por lo que su traslado inició para ser llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) o MP Federal.