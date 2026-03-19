Mónica Zambada Niebla, hija de El Mayo Zambada, no fue detenida, aseguran fuentes desde la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo en El Salado en El Álamo, Sinaloa, llevó a la especulación sobre la detención de la hija del líder del Cártel de Sinaloa, pero aseguran que esto no sucedió.

Mónica Zambada no fue detenida, aseguran Marina y SSPC

Trascendió que hoy 19 de marzo de 2026 se desplegó un operativo por tierra y aire desde la mañana, terminando con la detención de Mónica Zambada y su esposo, Marco Antonio Zazueta ‘El Zazuetón’.

Sin embargo, información obtenida por Infobae desde fuente en Semar y SSPC, aseguran que la hija de El Mayo Zambada no fue detenida y liberada, como supuestamente se dijo.

Pese a sus dichos, la detención sigue en duda pues aún no hay declaración por ningún medio oficial del gobierno.

Operativo en Sinaloa no fue para detener a Mónica Zambada, sino a otro integrante del Cártel de Sinaloa

Semar y SSPC rechazaron, extraordinariamente, que la hija de El Mayo Zambada haya sido detenida en el operativo de Sinaloa, sumándose a los rumores que se trató de alguien más del Cártel de Sinaloa.

Los videos que muestran en redes sociales las peticiones de pobladores de El Salado, a la liberación de “la niña” serían porque dos empleados del Cártel de Sinaloa habrían sido aprehendidos.

Operativo de Semar y Sedena en El Álamo, Sinaloa. (@GildoGarzaMx)

Según se cree, un colaborador del Cártel de Sinaloa de nombre Leonel era el objetivo del operativo, mismo que fue detenido, pero a su vez también una mujer por la que pobladores pedían su liberación.

Ante ello, también se puede percibir que pobladores de El Salado argumentan ser personas trabajadoras, señalando que no necesitaban cuidados y llamándolos a ir “a la ciudad” donde sí los ocupan.

Se cree que es en la sindicatura de El Salado dentro de El Álamo en Sinaloa, donde El Mayo Zambada y su familia viven. Pues es ahí donde el líder del Cártel de Sinaloa creció.