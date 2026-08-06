La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió dos carpetas de investigación por la presunta venta de respuestas y la ayuda remota para presentar el examen de admisión de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigación se inició tras las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión de la máxima casa de estudios.

De acuerdo con La Jornada, ambas denuncias fueron presentadas por la UNAM únicamente ante autoridades de la Ciudad de México, por lo que, hasta el momento, las indagatorias se desarrollan en el ámbito local.

Así operaba la presunta venta de respuestas del examen de admisión de la UNAM

Según el reporte que cita fuentes ministeriales, las investigaciones se centran en perfiles y cuentas detectadas en redes sociales donde presuntamente se ofrecía la venta de respuestas para el examen de admisión de la UNAM.

Las autoridades también investigan el uso de herramientas digitales que habrían permitido brindar asistencia remota a aspirantes durante la aplicación de la prueba.

Entre las modalidades detectadas se encuentran:

Venta de preguntas y respuestas en grupos de mensajería instantánea.

Servicios de asistencia remota durante el examen.

Presunta suplantación de identidad de aspirantes.

Las carpetas de investigación continúan en integración para determinar la posible responsabilidad de quienes ofrecían estos servicios y de los aspirantes que habrían recibido apoyo para hacer trampa durante el examen.

UNAM presentó denuncia por irregularidades en el examen de admisión

La UNAM informó desde el 3 de julio de 2026 que presentó una denuncia penal por las irregularidades detectadas durante el examen de admisión de licenciatura.

A través de un comunicado, la universidad señaló que ejerció las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes para que se investiguen y, en su caso, se sancionen las conductas que pudieran constituir delitos.

La institución explicó que la denuncia busca evitar que más aspirantes y sus familias sean víctimas de este tipo de prácticas fraudulentas.