Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizaron este jueves 24 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), afectando Circuito Interior y vialidades aledañas.

De acuerdo con la información, trabajadores y jubilados del IMSS exigen mejores condiciones laborales, un aumento salarial y un retiro digno, por lo que el contingente se dirigió hacia la planta del Zócalo.

Protesta de trabajadores y jubilados del IMSS en CDMX provoca caos vial en Circuito Interior

Este jueves, trabajadores y jubilados del IMSS realizan una marcha desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, arribando a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en CDMX.

Durante su recorrido, los inconformes ocuparon vialidades y generaron afectaciones a la circulación; entre ellas, ambos sentidos del Circuito Interior, a la altura de Zamora en la colonia Hipódromo Condesa.

Trabajadores y jubilados del IMSS protestan en CDMX y afectan Circuito Interior (Redes sociales)

Entre las principales demandas de los trabajadores está el incremento salarial directo de 10%, pues rechazan el aumento de 2.9% al sueldo tabular aprobado por la dirigencia del SNTSS, al considerar que no hay mejoras reales.

Los manifestantes también exigieron el abasto suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico en las unidades del IMSS, así como la contratación de más personal para atender las necesidades de los derechohabientes.

Otra de sus demandas está relacionada con el régimen de jubilaciones y pensiones. Los trabajadores expresaron su rechazo al traslado de recursos hacia las Afores y pidieron garantizar condiciones dignas para el retiro.

Alito Moreno respalda protesta de los trabajadores y jubilados del IMSS

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, expresó su respaldo a los trabajadores activos y jubilados del IMSS y del IMSS-Bienestar que se movilizaron en distintos estados el día de hoy, incluida la CDMX.

El priísta señaló que el gobierno de Morena insiste en negar la crisis del sistema de salud y llamó a las autoridades a escuchar y atender las demandas de los trabajadores, entre ellas, el abasto de insumos básicos.