Comisión Técnica de la UNAM dará informe final sobre inconsistencias en examen de control elaborado por Territorium Life.

El grupo de expertos presentará públicamente los hallazgos que motivaron a la realización de nuevas pruebas de ingreso, debido al uso de trampas en la aplicación del examen de ingreso de manera remota.

Comisión Técnica de la UNAM revelará resultados de inconsistencias detectadas durante examen de control

El viernes 4 de septiembre, la Comisión Técnica de la UNAM revelará los resultados de las inconsistencias detectadas durante la aplicación del examen de control.

Las estadísticas institucionales revelaron un comportamiento fuera de lo común, donde la cantidad de aspirantes con más de 100 y 110 aciertos se multiplicó de manera drástica en comparación con registros históricos.

Se presume que hubo falencias en el software elaborado por Territorium Life, así como inconsistencias también en la adjudicación del contrato.

Leonardo Lomelí destaca que examen de control de la UNAM busca dar certeza (UNAM)

Ante este escenario que ponía en duda la equidad de la prueba de ingreso a licenciatura, se determinó realizar una prueba presencial de control.

La aplicación de este examen extraordinario en diversas sedes en el país permitió validar la transparencia del proceso de selección, consolidando un total de 49 mil 74 estudiantes aceptados.

Del total, la gran mayoría accedió mediante pase reglamentado, mientras que el resto consiguió su espacio por la vía del concurso de selección tradicional.