La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha revelado las trampas de los estudiantes que derivaron en la cancelación del examen de 3 mil 248 aspirantes.

Según información de la periodista Laura Toribio, el uso de material de apoyo no permitido fue la trampa más recurrente con mil 571 casos detectados en los datos del proceso de selección de la UNAM.

Lo que denota que los aspirantes pudieron ayudarse como de celulares, smartphones, videojuegos portátiles, relojes inteligentes, cámaras fotográficas o de video, acordeones, calculadoras y hasta libros.

Estas fueron todas las trampas detectadas por la UNAM para cancelar el examen de 3 mil 248 aspirantes

Fueron catorce tipos de trampas las que la UNAM detectó para la cancelación del examen de nivel superior de 3 mil 248 aspirantes.

Las trampas de los aspirantes a la UNAM fueron desde el uso de material de apoyo no permitido, así como suplantación de identidad y hasta un desvío de mirada

Con ello, las trampas de los aspirantes que la UNAM detectó y derivó a cancelar el examen de 3 mil 248 aspirantes fueron: