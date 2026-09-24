El cantante puertorriqueño Bad Bunny autorizó el uso de su canción “Lo Que Le Pasó a Hawái” en una nueva pieza de la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, según confirmó el equipo del artista.

La campaña de Lula adaptó la letra de la canción para reforzar un mensaje sobre la soberanía de Brasil, la defensa de sus recursos naturales y la identidad nacional.

La pieza fue difundida en redes sociales el 23 de septiembre, a pocos días de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

Do Latim, Silva é a própria selva: a raiz que brota do solo, o verde que resiste e a força viva da terra.



Durante séculos quiseram diminuir a nossa gente, mas foi na garra, no suor e na dignidade que cada Silva construiu este país.



A nossa força não se curva, a nossa bandeira… pic.twitter.com/iwujl0ojq0 — Lula (@LulaOficial) September 23, 2026

La elección de la canción también establece un vínculo con el mensaje de soberanía que Lula ha planteado durante su campaña y que retomó esta semana durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde advirtió sobre posibles interferencias extranjeras en las elecciones brasileñas.

¿Cómo es la adaptación de “Lo Que Le Pasó a Hawái” para la campaña de Lula?

En el video difundido por la campaña de Lula da Silva aparece una adaptación de “Lo Que Le Pasó a Hawái”, canción incluida en el álbum “Debí TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny.

La pieza comienza con una narración del actor Wagner Moura sobre el origen del apellido Silva y posteriormente presenta imágenes relacionadas con Brasil, sus recursos naturales y su identidad nacional.

La campaña también utiliza la canción para hacer referencias a los recursos naturales del país, entre ellos sus ríos, playas y tierras raras.

En la versión adaptada para Brasil, la letra hace referencia a la defensa del territorio y plantea:

“Quieren tomar el río y también la playa. Quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos” Adaptación de "Lo Qué Le Pasó a Hawái"

La pieza concluye con el mensaje: “Brasil tiene un único dueño, el pueblo brasileño”, reforzando el discurso de soberanía utilizado por la campaña de Lula.

La canción original de Bad Bunny aborda la pérdida territorial, la gentrificación y la preservación de la identidad puertorriqueña, utilizando la historia de Hawái como referencia.

Lula habla de soberanía e interferencia extranjera antes de las elecciones de Brasil

El uso de la canción ocurre después de que Lula centrara parte de su discurso político en la soberanía brasileña y las posibles interferencias extranjeras.

El 22 de septiembre, durante su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente brasileño afirmó que su país no permitirá que actores nacionales o extranjeros interfieran en la voluntad popular durante las elecciones.

“Tenemos un sistema electoral moderno y robusto”, dijo Lula ante la ONU.

También afirmó que no permitirían que “los enemigos de la democracia, internos o externos” atentaran contra la voluntad popular.

Lula buscará la reelección el próximo 4 de octubre frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En su discurso ante la ONU, Lula también cuestionó lo que calificó como injerencia extranjera en los procesos electorales de América Latina y defendió la soberanía de Brasil.

Sus declaraciones se produjeron en medio de tensiones con Estados Unidos y de su campaña electoral.