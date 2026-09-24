El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegó 400 policías en la caseta de Tlalpan este jueves 24 de septiembre ante la llegada de normalistas de Ayotzinapa.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos realizarán una protesta por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, en compañía de padres y sociedad civil.

Cabe señalar que durante la mañana se ha reportado caos vial debido al cierre de la circulación en la casita, sobre la autopista México-Cuernavaca.

Los estudiantes normalistas marcharán hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CDMX despliega 400 policías en caseta de Tlalpan (@Tlachinollan/X)

Despliegan 400 policías en caseta de Tlalpan por marcha de normalistas de Ayotzinapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX desplegó 400 elementos para el resguardo en la entrada de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Tlalpan.

De acuerdo con los reportes, se ha contabilizado el arribo de 29 autobuses del contingente de normalistas que avanzan hacia la capital lo que, sumado al cierre en la caseta, ha generado un embotellamiento para quienes viajan desde Morelos.

Ante la llegada de los normalistas de Ayotzinapa se inició el despliegue de un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la caseta.

Este 24 de septiembre se conmemora el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Se trata de la movilización por la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”.

Cabe señalar que el contingente prevé trasladarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir “echar abajo” la recomendación 208 VG/2026 emitida el pasado 09 de julio.