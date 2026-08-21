La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación al contrato de Territorium Life por el examen fallido de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El objetivo de las investigaciones se debe a presuntas irregularidades en el proceso de selección y contratación del software de Territorium Life utilizado para el examen de ingreso a la UNAM.

ASF investiga presuntas irregularidad en adjudicación de contrato de a Territorium Life tras examen fallido de la UNAM

El expediente 055/2026 iniciado por la ASF busca esclarecer la legalidad de la adjudicación directa y el impacto financiero del contrato de Territorium Life tras el examen fallido de la UNAM.

Ante ello, las autoridades establecieron un plazo improrrogable de diez días hábiles para cumplir un exhaustivo pliego de 128 requerimientos financieros, técnicos e institucionales.

La investigación, solicitada inicialmente por la propia UNAM, ocurre en un escenario de fuerte controversia presupuestal.

Según datos públicos previos, la UNAM destinó alrededor de 101 millones de pesos al examen a distancia, frente a los 49 millones que costó la modalidad presencial en 2025.

Territorium Life busca audiencia con la UNAM para colaborar en revisión del examen de ingreso a licenciatura (Michelle rojas/SDPnoticias)

La ASF exige la entrega obligatoria del cien por ciento de los respaldos multimedia, lo cual incluye el reconocimiento facial, audios ambientales y capturas de pantalla de todos los aspirantes.

Adicionalmente, se auditarán las bases de datos transaccionales, las conciliaciones de pagos y los estudios de mercado que calificaron a esta empresa como la única opción viable para el diseño del examen.

La UNAM determinó dar por terminado el contrato con el proveedor de manera anticipada y consensuada, al tiempo que activó tres auditorías simultáneas:

la de la ASF

a cargo de la Contraloría universitaria

una evaluación tecnológica enfocada en las fallas del software de supervisión

Las conclusiones del caso definirán si existieron omisiones o conductas contrarias a la normatividad en la cadena de custodia digital.