A poco de confirmase la muerte de Mateo Hernández Gutiérrez, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), lamentó lo ocurrido al estudiante de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de Tecamachalco.

La desaparición del joven, de 17 años, que mantuvo a su familia y compañeras angustiados, culminó el pasado 23 de septiembre con la confirmación de su secuestro y muerte, dejando un vacío inmenso en la comunidad universitaria.

Por lo que vía redes sociales, la institución educativa difundió una esquela en la que expresó su sentido pésame:

“La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lamenta profundamente el fallecimiento de Mateo Hernández Gutiérrez. La institución extiende el más sentido pésame a su familia, compañeras y compañeros” BUAP

BUAP expresa su pésame por muerte del hijo del alcalde de Tecamachalco (BUAP)

Por su parte, la comunidad estudiantil de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de Tecamachalco, se unió al dolor y exigió justicia para el joven.

Tras lo ocurrido, exigen que se tomen medidas concretas y efectivas para prevenir que hechos tan lamentables vuelvan a ocurrir.

Con el propósito de que la universidad sea un lugar seguro para todos sus estudiantes, se mantendrán atentos a las investigaciones y continuarán alzando la voz para que se haga justicia.

Familia de Mateo Hernández agradece muestras de solidaridad

Ante lo ocurrido, Mateo Hernández López, alcalde municipal de Tecamachalco, Puebla, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo, pero también alzó la voz para exigir justicia:

“Hoy no les hablo como Presidente Municipal, les hablo como papá. Y como papá, lo único que busco es verdad y justicia” Mateo Hernández López. Alcalde de Tecamachalco

Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, fue localizado sin vida a los 16 años (Redes sociales)

Mateo Hernández desapareció el sábado 19 de septiembre tras salir de su casa para dirigirse a un curso.

Aquel día su familia recibió una llamada en la que les informaron que habría sido privado de su libertad y a cambio de devolvérsela debían pagar.

Cuatro días después, el 23 de septiembre, su cuerpo fue encontrado sin vida en la zona de Azumbilla, en el municipio de Nicolás Bravo.